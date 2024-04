Logicor vuokrasi 7 600 neliömetriä logistiikkakiinteistöistään Vantaan Hakkilassa

Logicor on johtava eurooppalainen logistiikkakiinteistöjen omistaja, hallinnoija ja kehittäjä. Joulukuussa 2023 kiinteistöportfoliomme kattoi yli 20 miljoonaa neliömetriä varastotilaa keskeisissä liikenteen solmukohdissa ja lähellä suuria asutuskeskuksia. Palvelemme yli 2 000 asiakasta. Pääkonttorimme sijaitsevat Lontoossa ja Luxemburgissa, ja meillä on tiimejä eri puolilla Eurooppaa. Kiinteistömme ja verkostomme vahvuus mahdollistavat sujuvan toimitusketjun asiakkaillemme, joka päivä.

Pamark on tukkuliike, joka tarjoaa toimialakohtaiset ammattituotteet ja perustarvikkeet terveydenhuolto-, puhtaus- ja HoReCa-alojen toimijoille. Pamark Business Oy:n liikevaihto on 60 milj. euroa. Helmikuussa 2024 Bunzl Holding Nordic A/S allekirjoitti sopimuksen, jonka myötä se ostaa Pamark Business Oy:n koko osakekannan. Bunzl Holding Nordic A/S omistaa Bunzl plc, kansainvälinen jakelu- ja palvelukonserni, joka toimii 33 maassa ja työllistää 24 500 henkilöä ja jonka liikevaihto on 12 miljardia puntaa. Pamarkin hankinnan jälkeen Bunzl Nordic koostuu seitsemästä yrityksestä Suomessa, Tanskassa ja Norjassa.