Sari Helin SDP:n ehdokkaaksi eurovaaleihin

Sari Helin on myös ravintolayrittäjä. Hänellä on Ravintola Le Ankka Helsingissä ja Museoravintola Lusto Punkaharjulla. Hän on tehnyt myös pitkän uran toimittajana Ylen ajankohtaisohjelmissa.

Sari Helin perusti Huono Äiti -yhteisön vuonna 2010. Se on kasvanut satoja tuhansia suomalaisia tavoittavaksi vertaistukikanavaksi.

Sarilla on paljon kansainvälistä kokemusta YK -rauhanturvatehtävästä lähtien. Hän on ollut vapaaehtoisena rauhanturvajoukoissa Balkanilla, asunut pitkään Yhdysvalloissa ja tuntee Brysselin ja EU:n läheisesti perhesyistä. Sari puhuu englantia, pärjää ruotsilla, osaa arkiranskaa ja on opiskellut pitkään venäjää.

EU-vaaleihin Sari lähti Huono Äiti -yhteisön pyynnöstä.

- Suomessa on käynnissä kaivoskiima, joka vaarantaa Saimaan ja kaikki puhtaat vetemme. Vesiemme kohtalon päättää Bryssel. Haluan ajaa myös pienyrittäjänä yrittäjille reilumpaa kohtelua, koska pienet yritykset työllistävät suurimman osan työntekijöistä.

- EU pystyy määräämään myös somen käyttäjille ikärajat, mikä vaikuttaa suoraan lasten ja nuorten hyvin vointiin. Lasten ja nuorten asian koen itselleni hyvin merkittäväksi teemaksi.

- Yhdysvalloissa asuessani sain kipinän esteettömyyden edistämiseen, jota olen tehnyt pitkään. Esteettömyys on EU:n säätelemä asia.

Sari Helin on kotoisin Tampereelta ja hän asuu Helsingissä. Hän viettää paljon aikaa Saimaalla ja Kuusamossa. Hän on ortodoksi. Sarilla on kaksi lasta ja hän on kihloissa keittiömestari Ilkka Lääverin kanssa. Hän on julkaissut useita kirjoja. Hän on valmistunut Tampereen yliopistosta ja on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden kandidaatti.

Sari Helin on hallituksen puheenjohtaja ja pääomistaja yrityksissä Huono Äiti Oy (media ja yhteisö), Huono Äiti Foods Oy (Museoravintola Lusto Punkaharjulla), Love For Food Oy (Ravintola Le Ankka Helsingissä).