Oulun yliopistossa tehtiin viime vuonna 51 keksintöä – maailman henkisen omaisuuden päivää vietetään perjantaina 26.4.

”Yliopiston tavoite on hyödyntää kaupallisesti sellaiset tutkimustulokset, jotka tuottavat taloudellista hyötyä sekä tutkijalle, yliopistolle että yhteiskunnalle. Tulosten kaupallinen hyödyntäminen tukee yliopistossa tehtävää tutkimustyötä esimerkiksi lisärahoituksena”, kertoo johtaja Jouko Uusitalo Oulun yliopiston innovaatiokeskuksesta.

Vuonna 2023 Oulun yliopisto sai Business Finlandin Research to Business (R2B) -rahoitusta kolmeen uuteen hankkeeseen. Rahoituksen tarkoituksena on uuden tutkimuslähtöisen liiketoiminnan synnyttäminen.

Eräs esimerkki tutkimuslähtöisestä keksinnöstä on professori Lloyd Ruddockin on kehittämä ja yliopiston kaupallistama CyDisCo-teknologia. Keksintö laajentaa E. coli -bakteerin käyttöä biologisten lääkkeiden valmistukseen. Sille on myönnetty patentti Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Lue lisää: Akateeminen urapolku johti keksijäksi

Tyypillinen tutkimuksessa syntynyt keksintö on uusi menetelmä, joka mahdollistaa tuotteiden valmistamisen vaikkapa energiaa ja raaka-aineita säästäen. Esimerkiksi Oulun yliopistosta lähtöisin oleva Keko Geopolymeerit Oy valmistaa kiertotalouden geopolymeerituotteita. Muita hyvässä vauhdissa olevia viime vuosien yrityksiä ovat muun muassa projektihallinnan opetuspeliä kehittävä LessonLab sekä Cerenion, Valossa Labs ja Onnikka Health.

Maailman henkisen omaisuuden päivää (World Intellectual Property Day) vietetään vuosittain 26.4. Sen tarkoituksena on kiinnittää huomiota luovuuden ja keksintöjen merkitykseen ihmiskunnan vaurauden ja hyvinvoinnin edistäjinä. Henkisellä omaisuudella tarkoitetaan aineettomia oikeuksia, joita kutsutaan myös immateriaalioikeuksiksi. Niitä ovat esimerkiksi tekijänoikeus, patentti ja tavaramerkki.

Lue lisää: Tieteen akateemikoksi nimitetty professori Heli Jantunen on tehnyt yhteistyötä yli 40 teollisuuskumppanin kanssa, ja hänellä on 76 patenttia

Lisätietoja antaa:

Jouko Uusitalo, johtaja, Innovaatiokeskus, Oulun yliopisto, 050 476 9717, jouko.uusitalo@oulu.fi