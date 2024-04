SDP:n Kim Berg: Oppositio koolle keskustelemaan ministeri Juuson luottamuksesta

– Viikonlopun aikana on opposition piirissä virinnyt laajasti keskustelua sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuson valmiuksista toimia maamme yhden keskeisen ministeriön johdossa, toteaa Berg.

Berg muistuttaa, että sosiaali- ja terveyspalvelut ovat hyvinvointivaltion syvintä ydintä. Ihmisten on voitava luottaa siihen, että näistä elintärkeistä palveluista vastaavan ministeriön johdossa on ministeri, joka suhtautuu tehtäväänsä sen vaatimalla vakavuudella. Sosiaali- ja terveysministeri on hallituksessa paljon vartijana.

– Koska ministeri Juuso on omalla toiminnallaan antanut aihetta kyseenalaistaa, onko hän tehtäviensä tasalla, SDP kutsuu tänään kaikki oppositioryhmät kokoon keskustelemaan ministeri Juuson luottamuksesta.