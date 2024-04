Vuoden 2024 rakennusalan diplomi-insinööri on rakennusfysiikan professori Juha Vinha

RILin hallituksen mukaan Vinha täyttää erinomaisesti Vuoden rakennusalan diplomi-insinöörin valintakriteerit. Niitä ovat muun muassa laadukas insinööriosaaminen ja ammattikunnan arvostuksen edistäminen.

”Juha Vinha on rakennusalan kiistaton ammattilainen ja auktoriteetti, joka on paitsi aina katsonut kauas tulevaisuuteen, myös herättänyt alalla keskustelua.”

Vuoden rakennusalan diplomi-insinöörin tutkimukset ovat kolmen vuosikymmenen aikana keskittyneet rakenteiden lämpö- ja kosteustekniseen toimintaan, rakennusmateriaalien rakennusfysikaalisiin ominaisuuksiin, sisä- ja ulkoilman olosuhteisiin sekä rakennusten energiankulutukseen. Lisäksi hän on kehittänyt tutkimusryhmänsä kanssa uusia menetelmiä ja laitteita rakennusfysiikan tutkimukseen.

Vinhan yksi merkittävimmistä saavutuksista on ollut rakenteiden kosteusteknisen toiminnan analysointimenetelmän kehittäminen. Sen avulla rakennuksen rakenteet on mahdollista suunnitella siten, että ne toimivat kosteusteknisesti turvallisesti sekä nyky- että lähitulevaisuuden ilmasto-olosuhteissa. Tähän kokonaisuuteen sisältyy myös yhteistyössä VTT:n kanssa kehitetty Suomalainen homemalli sekä Ilmatieteen laitoksen kanssa määritetyt rakennusfysikaaliset mitoitusvuodet. Menetelmää on käytetty lukuisissa laskennallisissa tutkimuksissa ja opinnäytteissä.

Juha Vinha on ollut kirjoittamassa myös useita rakennusalan ohjeita niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Esimerkkejä näistä ovat muun maussa RIL 107-2022 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet, RIL 250-2020 Kosteudenhallinta ja homevaurioiden ehkäisy sekä ympäristöministeriön kosteusohjeet.

Kaiken kaikkiaan Vinha on julkaissut yhdessä muiden tutkijoiden kanssa yli 300 tieteellistä julkaisua ja laatinut yli 200 tutkimusselostusta rakennusalan yrityksille. Tutkimushankkeita on ollut yhteensä noin 250, joissa on ollut mukana yli 200 rakennusalan yritystä Suomessa.

”Vuoden rakennusalan diplomi-insinööri-palkinto on hieno huomionosoitus, jota arvostan suuresti. Koen, että tämä on samalla tunnustus rakennusalan tutkimukselle ja opetukselle”, Juha Vinha sanoo.

Tunnustuksen saaja paljastettiin RILin kevätkokouksen yhteydessä torstaina 25.4.2024 Oulussa.