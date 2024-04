Särkänniemen ja Nyssen yhteistyöpilotti jatkuu: päiväkohtaiset Särkänniemi-rannekkeet sisältävät toukokuussa myös Nysse-matkat

Särkänniemen ja Nyssen viime vuoden lopulla aloitettu yhteistyöpilotti jatkuu. Yhteistyön tavoitteena on pienentää Särkänniemi-vierailujen hiilijalanjälkeä ja houkutella aiempaa isompi osa asiakkaista Särkänniemeen julkisia liikennevälineitä käyttäen.

Toukokuun ajan kaikki Särkänniemen verkkokaupasta ostetut, ostohetkellä toukokuun vierailupäivään sidotut Särkänniemi-rannekkeet sisältävät myös matkat Särkänniemeen ja takaisin Nyssen busseilla ja ratikoilla. Särkänniemi on toukokuussa avoinna 1.5., la–su 12.5. asti sekä ti–su 14.–31.5.2024.

”Tämä pilotti on askel matkalla kohti tavoitetta, että tulevaisuudessa Särkänniemen rannekkeisiin sisältyisi aina joukkoliikenteen matkalippu. Automatkat Särkänniemeen ja takaisin muodostavat tällä hetkellä suurimman osan huvipuistopäivän hiilijalanjäljestä”, kertoo Särkänniemen myynti- ja markkinointijohtaja Heikki Ihanamäki.

Ranneke tai lipputoimitusviesti toimii matkalippuna

Särkänniemi-rannekkeisiin sisältyvä matkustusoikeus on voimassa kaikilla Nysse-alueen vyöhykkeillä aina kyseiseen Särkänniemi-rannekkeeseen sidottuna tapahtumapäivänä klo 9.00 alkaen puoleenyöhön asti.

Edun saa kyseisen päivän Särkänniemi-rannekkeella tai sähköpostiin tulleella Särkänniemi-rannekkeen lipputoimitusviestillä, ja sen käyttäminen on helppoa: lipputoimitusviestissä tai rannekkeessa oleva QR-koodi leimataan suoraan bussin tai ratikan lippulaitteella. Matkustusoikeus tulee vahvistaa kaikilla matkoilla aina bussin tai ratikan kyytiin noustessa.

Etu koskee pilotin aikana vain Särkänniemen verkkokaupasta ostettuja, päiväkohtaisia Särkänniemi-rannekkeita, joissa voimassaolopäivä on valittu toukokuulle ostohetkellä tai vaihdettu siihen myöhemmin maksamalla mahdollinen päiväkohtaisten hintojen erotus. Matkustusoikeus ei siis sisälly Särkänniemi-ranneke, avoin -nimiseen tuotteeseen, jossa vierailupäivä valitaan lisämaksutta myöhemmin, eikä paikan päältä tai muun ennakkomyynnin kautta ostettuihin rannekkeisiin, Huvilaiterannekkeisiin, Koululaisrannekkeisiin, Kohderannekkeisiin tai kertalippuihin.

”Tulevaisuudessa valikoima varmasti laajenee, mutta nyt toukokuun pilotissa olemme joutuneet rajaamaan tuotteistoa teknisistä syistä”, kertoo Ihanamäki.

Nyssen tapahtumalippu yleistyy

Etu on voimassa myös niissä verkkokaupasta ostetuissa, päiväkohtaisissa Särkänniemi-rannekkeissa, jotka on ostettu jo aiemmin viime marraskuusta alkaen tai joiden päivää on myöhemmin vaihdettu maksamalla päiväkohtaisten hintojen erotus.

”Jos ei ole varma, minkä tuotteen on ostanut, tuotenimi kannattaa varmistaa Särkänniemen verkkokaupasta tulleesta lipputoimitusviestistä. Särkänniemi-ranneke, jonka vahvistusviestissä on tieto toukokuussa olevasta voimassaolopäivästä, on ranneke, joka sisältää Nysse-matkat”, tarkentaa Ihanamäki.

Nysse on jo aiemmin ollut mukana kehittämässä matkojen kestävyyttä esimerkiksi Nokia Arenan tapahtumissa vastaavantyyppisillä yhdistelmälipuilla.

”Olemme iloisia, että pilotti Särkänniemen kanssa jatkuu. Tapahtumalippujen käyttö edistää kestävää matkustamista huvipuistoon ja tarjoaa Särkänniemessä vieraileville helpon tavan saapua – ilman pysäköintiin liittyviä huolia. Nyssen kyydissä matka Särkänniemeen sujuu vaivattomasti niin Tampereen keskustasta kuin kauempaakin. Lähin bussipysäkki sijaitsee aivan pääporttien vieressä, ja ratikkapysäkillekin on vain lyhyt kävelymatka”, Nyssen joukkoliikennejohtaja Mika Periviita sanoo.