Vihreät: Todellinen epäluottamus kohdistuu Orpoon, Purraan ja neljään mieheen saunassa

– Suomalaisilla on oikeus tietää, kuka todellisuudessa päättää sosiaali- ja terveydenhuollosta, jos ei kyseistä salkkua kantava ministeri, Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta toteaa.



– On hämmentävää, että Orpo ja Purra antavat tällaisen tapahtua johtamassaan hallituksessa. Vihreät on keskustellut aiheesta, ja suhtaudumme hyvin vakavasti siihen, että hallituksen politiikasta ja johtamisesta tämä antaa todella epävarman kuvan, Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne kertoo.

Virta pohtii, kuka hallituksen sosiaali- ja terveyspolitiikasta todellisuudessa päättää.

– Ei voi olla niin, että ministeri ei edes tiedä leikkaavansa kriittisen tärkeistä sosiaalihuollon palveluista, joita ovat esimerkiksi lastensuojelu, perhetyö ja mielenterveys- sekä päihdetyö. Onko siis niin, että ministeri Juusolla ei todellisuudessa hallituksessa ole valtaa sosiaali- ja terveyspalveluita koskeviin kysymyksiin? Herää kysymys, kuka siis on oikea sosiaali-ja terveysministeri kulisseissa – neljä miestä saunassako, kuten saimme viikonloppuna uutisista lukea, Virta tivaa.

Virran mukaan sosiaali- ja terveysministerin työn keskiössä tulisi olla pyrkimys puolustaa sitä, että Suomessa jokainen saa tarvitsemaansa apua. Vihreitä ei vakuuta se, että leikkauksista päätetään ilman, että vastuuministeri on asiasta tietoinen. Virta toteaa tämän kuvastavan myös hallituksen poukkoilevaa politiikkaa vailla suunnitelmallisuutta saati päätösten vaikutusten arviointia.

– Kun puhutaan sosiaali- ja terveyspalveluista, puhutaan suomalaisten kaikkein keskeisimmistä palveluista – puhutaan elämästä ja kuolemasta. Vastuuministerin on oltava ajan tasalla siitä, minkälaisia säästöjä hallitus on päättänyt hakea juuri niistä palveluista, joista ministeri vastaa. Ei riitä toivotaan toivotaan -linja, jota olemme ministeriltä kuulleet, vaan suomalaiset ansaitsevan sen, että näin painavaa ministerinsalkkua kannetaan tavalla, jonka keskiössä on pyrkimys puolustaa sitä, että tässä maassa jokainen saisi apua, hoitoa ja tukea, kun sitä tarvitsee. Siksi Vihreillä ei ole luottamusta hallituksen sosiaali- ja terveyspolitiikkaan, Virta päättää.