Restelin Hemingway’s-juomaravintolaketju siirtyy Tulikuuma Kumpu Oy:lle

Restel on päättänyt myydä suositun Hemingway’s -juomaravintolaketjun Tuulikuuma Kumpu Oy:lle. Kaupan myötä kahdeksan Hemingway’s-ravintolaa sekä Asemamestari Tampere siirtyvät uuden omistajan hallintaan, ja ravintoloiden työntekijät jatkavat työskentelyään vanhoina työntekijöinä uuden omistajan palveluksessa. Hemingway’s-ketju edustaa noin 3 % Restelin liikevaihdosta. Kauppakirja on allekirjoitettu ja liiketoiminta siirtyy uudelle ravintoloitsijalle 3.5.2024.

Kaupan jälkeen Restel jatkaa juomaravintolatoimintaa edelleenkin Wanha Mestari -ketjulla ja Kaarle XII -yökerholla. Tämän lisäksi Restel jatkaa operointia Hemingway’s Rovaniemellä. Kaupalla ei ole vaikutuksia Restelin muihin liiketoimintoihin tai strategiaan.

”Hemingway’s-ketjun myynti Tulikuumaalle varmistaa ketjun kehittymisen ja kasvattamisen myös tulevaisuudessa, kun Restel keskittyy operoimaan ohjelmallisempaan suuntaan vietyä Wanha Mestari -ketjua”, kertoo liiketoimintajohtaja Sarita Lehtinen.

Kummallekin osapuolelle kauppa on mieluinen ja tarjoaa uusia mahdollisuuksia keskittyä ja kehittää toimintaansa.

"Tämä on upea mahdollisuus meille", sanoo Tulikuuma Kumpu Oy:n puheenjohtaja Jyri Kettunen. "Hemingway's on aina edustanut aitoa pubikulttuurin ydintä, jota me Tulikuumalla toteutamme myös muissa ravintoloissamme. Nyt kun maailma muuttuu ympärillämme nopeammin kuin koskaan, haluamme tarjota ihmisille jotain pysyvää – palan vanhaa hyvää aikaa, jolloin olimme nuoria, kauniita ja onnellisia. Tai kuka oli, kuka ei, mutta mukavaa oli”, Kettunen jatkaa.