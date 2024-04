Aluehallitukselta lausunto: emme kannata Lohjan sairaalan synnytysosaston lakkauttamista

Aluehallitus antoi lausunnon HUS-yhtymän palveluverkon kehittämisehdotuksista, koska HUS-yhtymän esittämä konsepti palveluverkoston kehittämisestä kohdistuu erityisesti Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella sijaitseviin Raaseporin ja Lohjan sairaalan palveluihin ja siten merkittävään osaan länsiuusimaalaisista asukkaista.

— Aluehallituksen lausunnossa emme kannata Lohjan sairaalan synnytysosaston lakkauttamista. Haluamme tehdä tiivistä yhteistyötä Lohjan sairaalan palvelujen kehittämisen hyväksi ja tuottaa yhdessä HUSin kanssa vaikutusten arvioinnin, jossa huomioidaan kesäsulun kokemukset sekä arvioidaan ehdotettujen toiminnan muutosten vaikutuksia muiden HUSin alueen synnytysyksiköiden kykyyn hoitaa synnyttäjät myös ruuhkahuippuina, henkilöstön ja kielellisten palvelujen saatavuuteen, alueelliseen kriisivalmiuteen sekä tarkastellaan ehdotuksen vaikutuksia ensihoitoon ja sairaankuljetuksiin. Olisi tarkoituksenmukaista, että hyvinvointialueen ja HUS-yhtymän palveluverkkotyötä sovitetaan yhteen huomioiden asukkaiden tarpeet ja palveluketjut, sanoo Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen hallituksen puheenjohtaja Mia Laiho.

Lausunnossa myös toivotaan selvitettävän HUSin esityksen vaikutukset asukkaiden kielellisten oikeuksien toteutumiseen. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella asuu 57 000 ruotsinkielistä asukasta ja lisäksi Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen lakisääteisenä tehtävänä on myös tukea ruotsinkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämistä koko maassa.

Aluehallitus hyväksyi omavalvontaohjelman sosiaali- ja terveydenhuollon osuuden vuosille 2024–2026. Omavalvontaohjelmassa kuvataan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämistä ja tuottamista koskeva valvonta ja siihen liittyvät vastuut ja tehtävät. Aluehallitus päätti lisäksi sitoutua Suomen Hoiva ja Asunto Oy:n Liljendahlinkatu-hankkeeseen, jossa Suomen Hoiva ja Asunto Oy rakennuttaa yhteisöllisen asumisen paikkoja Tammisaaren alueelle. Hanke on palvelustrategian ja vuosien 2025–2028 investointisuunnitelman mukainen.

Kehysriihen vaikutukset hyvinvointialueille

Ajankohtaiskatsauksessaan hyvinvointialuejohtaja kertoi hallituksen kehitysriihessä hyvinvointialueille päätettyjen toimenpiteiden arvioiduista vaikutuksista Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle. Pitkällä aikavälillä vuosien 2025–2028 aikana hyvinvointialueiden rahoitusta tullaan vähentämään valtion kehysriihen säästötavoitepäätösten mukaisesti.

— Tunnistamme, että näillä kehysriihen päätöksillä on merkittäviä vaikutuksia hyvinvointialueen lisäsopeutukseen vuosina 2025–2028. Normien purku ja velvoittavan lainsäädännön väljentäminen ovat oikean suuntaisia toimia, näiden päätösten vaikutusten arviointi on kuitenkin vielä hyvinvointialueellamme käynnissä. Meidän tehtävämme on edelleenkin keskittyä sote-uudistuksen keskeiseen tavoitteeseen, asukkaiden perustason palvelujen vahvistamiseen, totesi hyvinvointialuejohtaja Sanna Svahn.

Esityslistan muut päätösasiat hyväksyttiin esitysten mukaisina.