Konneveden naisten viikon tuottaja Kristiina Hurmerinta on kuratoinut viikon ohjelman eikä meinaa malttaa pysyä hameessaan, vaikka juhlaviikkoon on vielä tovi aikaa.

– Nyt laitetaan helmat heilumaan täyteläisesti ja muutenkin tuulemaan, kannetaan savutupaan flyygeli ja pistetään jalalla koreasti! Tulossa on paitsi ihmeellisen hieno viikko toinen toistaan kiinnostavampaa ohjelmaa myös isot synttäribileet, sillä Konneveden museo täyttää kesällä 60 vuotta, Laukaa-Konnevesi-lehti saman verran ja Konneveden kotiseutuyhdistys 70 vuotta. Pääsemme juhlimaan kunnolla ja sen myötä tutkimaan taas Konneveden “Stradivariuksen” eli konserttipaikkana toimivan savutuvan akustiikkaa, kuinka se soi erilaisissa musiikkiesityksissä. Luennoilla tulee olemaan kuumaa, kylmää, vetelää, jäykkää! Vaikkapa FiBOn psykofyysinen humoraalioppiin perustuva päivä saa elonhengekkeet heittämään häränpyllyä ja nesteet virtaamaan niin, että puna nousee kasvoille, sydän laajenee ja ihminen syntyy uudelleen, Hurmerinta lataa.

Sopraano Anu Komsin ja pianisti Pia Värrin, FiBO:n kanssa esiintyvän sopraano Tuuli Lindebergin, laulaja Arja Saijonmaan ja trumpetisti Verneri Pohjolan kaltaisten maailmantähtien mukanaolo on Konneveden Naisten viikon pieni ihme, joka tuntuu toteutuvan vuosi vuoden jälkeen erityisen laadukkaan musiikkiohjelmiston muodossa. Kristiina Hurmerinta odottaa myös innolla Aili Järvelän ja hänen yhtyeensä luotsaamia Konneveden Työväentalon lauantaitansseja.

– Katto lentää taivaan tuuliin, kun Aili Järvelän orkesteri soittaa Naistentansseissa! Tämä mimmi on HOT, supernainen ja alansa huippu, joka vetää intohimoisella artistisykkeellä – siitä tulee aivan häpeämättömän ihanaa.

Vaikka Naisten viikolla luonnollisesti pääosassa ovat naiset ja naiseuden ylistys, myös miehet ovat enemmän kuin tervetulleita kaikkiin tapahtumiin ja heille on järjestetty myös aivan oma ohjelmanumero.

– Maanantaina 22.7. Mikko Ikäheimo tekee luuttuineen intervention Konneveden Linkkibaarin terassille. Hän tilaa oluen, ottaa luutun esille ja alkaa soittaa italialaisia 1600-luvun soololauluja. Siinä sukat pyörähtää ukkojen jaloissa, sydänhöyryt ja nesteet liikahtavat takuulla heilläkin, Hurmerinta nauraa.

Konneveden museolla on tarjolla joka päivä myös ohjelmiin kuratoituja Kielenpäällä-makuelämyksiä. Käteinen ja kortti käyvät maksuvälineinä. Iltakonsertit ja Naistentanssit ovat maksullisia tapahtumia, ennakkoliput myy Tiketti. HUOM. Savutuvan konserttien kapasiteetti on vain 50 henkeä per konsertti. Osta lippusi ajoissa! Jokaiseen konserttiin myydään myös edullisia näkörajoitteisia pihalippuja.

Katso koko Konneveden Naisten viikon ohjelma täältä.

Naisten viikon maksullisiin tapahtumiin liput myy Tiketti ja Konneveden paikallinen kukkakauppa Kimppu. La 20.7. Aili Järvelän yhtyeen tahdittamiin Naistentansseihin myydään myös kiintiö ovilippuja paikan päällä.

Naisten viikko 18.-23.7.2024

Helmat heilumaan

Torstai 18.7. RIIKKA

Konneveden museon savutupa

klo 18 Kaija Saariahon Saarikoski-laulut, sopraano Anu Komsi ja pianisti Pia Värri

LIPUT: tupa 40 €, piha 10 €, ennakkoliput Tiketistä.

Perjantai 19.7. SARI, SAARA, SARA

Konneveden museon savutupa

klo 18 Sydän, höyryt, nesteet: 1600-luvun kiihottavia ja rauhoittavia italialaisia soololauluja ja instrumentaalimusiikkia Suomalainen Barokkiorkesteri FiBO

LIPUT: tupa 40 €, piha 10 €, ennakkoliput Tiketistä.

Lauantai 20.7. MAARIT, REETTA, MARKETTA

Konneveden työväentalo

klo 19 Naistentanssit Työväentalolla. Etno-Emmalla vuonna 2023 palkittu kansanmuusikko Aili Järvelä yhtyeineen

LIPUT: Työväentalo 20 €, ennakkoliput Tiketistä.

Maanantai 22.7. LEENA, MATLEENA

Konneveden museon savutupa

klo 18 Pietari Brahen nuottikirjasta luutisti Mikko Ikäheimo ja historioitsija Ilkka Teerijoki

LIPUT: tupa 40 €, piha 10 €, ennakkoliput Tiketistä.

Tiistai 23.7. OILI, OLGA

Konneveden museon savutupa

klo 18 Naisten viikon päätöskonsertti. Jazz-trumpetisti Verneri Pohjola, pianisti Tuomo Prättälä ja kitaristi Markus Nordenstreng

Vapaasti

LIPUT: tupa 40 €, piha 10 €, ennakkoliput Tiketistä.