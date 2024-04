Yhden naisen inklusiivisempaa kuukautispuhetta tukeva hyväntekeväisyysprojekti palkittiin Vuoden huipuissa isojen toimistojen rinnalla

Let it flow on epäkaupallinen, inklusiivinen, kotimainen ja digitaalinen kuukautisopas, joka sisältää n. 40 artikkelia ja yli 300 kuvaa ja kuvitusta. Se on suunnattu kaikille kuukautistiedosta kiinnostuneille, nuorille sekä nuorten kanssa toimiville aikuisille.

Sivusto tukee avointa ja inklusiivisempaa kuukautispuhetta ja kokoaa yhteen kuukautisiin liittyvää, monimuotoista ja moniäänistä sisältöä. Monipuolisen ja runsaasti kuvitetun tiedon lisäksi Let it flowssa esitellään myös kuukautisiin liittyvää taidetta, ilmiöitä, kirjoja sekä erilaisia kuukautiskokemuksia ja -ajatuksista haastattelujen ja kuukautistarinoiden muodossa.

Kaikki Let it flow -sivuston tekstit, kuvat ja kuvitukset ovat vapaasti käytössä epäkaupalliseen käyttöön eli esimerkiksi opetukseen, nuoriso- sekä järjestötyöhön. Tämä erottaa sivuston monista muista kuukautistietoa tarjoavista tahoista, joista suurin osa on kaupallisia.

Nieminen toivookin, että sana helposti saatavilla olevasta tiedosta ja nuorten kanssa käytettäväksi tarkoitetusta materiaalista leviää, jotta mahdollisimman moni taho pääsisi hyödyntämään hankkeen materiaaleja. Näin kuukautispuhe monipuolistuu entisestään.

Hopeahuipun saaminen tasaveroisena isojen toimistojen ja isolla budjetilla toteutettujen töiden rinnalla merkitsee tällaiselle yhden naisen hyväntekeväisyyshankkeelle todella paljon, kertoo Nieminen.

Tutustu Let it flow -sivustoon osoitteessa https://letitflow.fi/

Lue lisää Let it flown suunnittelijasta ja Let it flown taustasta osoitteessa: https://letitflow.fi/let-it-flown-tarina-ja-takana/

Lisätiedot, haastattelu- sekä lisäkuvapyynnöt: Aino Nieminen, info@lasttuesday.fi