S-ryhmän ja S-Pankin asiakkaat voivat nyt käyttää S-Etukortti Visa -korttia Apple Payssä ja lisätä S-Etukortin Applen Lompakkoon

”Olemme innoissamme siitä, että iPhone- ja Apple Watch -käyttäjät voivat nyt lisätä S-Pankin maksukorttinsa helposti ja turvallisesti Apple Payhin sekä S-Etukorttinsa Applen Lompakkoon. Näin he voivat käyttää suosikkituotteitaan kätevästi yhdestä paikasta omalla laitteellaan”, sanovat S-ryhmän asiakkuusjohtaja Heini Dahlström ja S-Pankin korttien ja maksamisen tuoteryhmäpäällikkö Marketta Lundell.



S-ryhmän asiakkailla on käytössä yhteensä neljä miljoonaa S-Etukorttia, joista valtaosa on myös S-Pankin kansainvälisiä maksukortteja. Useampi kuin yksi kymmenestä suomalaisella maksukortilla tehdystä ostosta tehdään S-Pankin kortilla. Vuonna 2023 S-ryhmän alueosuuskauppojen asiakasomistajat maksoivat yli 25 prosenttia Bonusta kerryttävistä ostoistaan S-Pankin kortilla.

Apple Pay tarjoaa helpon ja turvallisen maksutavan

Asiakkaat voivat maksaa Apple Paylla helposti kaksoispainalluksella ja pitämällä iPhone- tai Apple Watch -laitettaan lähellä maksupäätettä lähimaksua varten. Jokainen Apple Pay -maksutapahtuma on suojattu, koska se todennetaan Face ID -kasvotunnistuksella, Touch ID -sormenjälkitunnistuksella tai laitteen tunnusluvulla. Apple Pay toimii maksuvälineenä ruokakaupoissa, apteekeissa, takseissa, ravintoloissa, kahviloissa, vähittäismyymälöissä ja monissa muissa paikoissa kaikkialla maailmassa.

Asiakkaat voivat käyttää Apple Paytä myös iPhone-, iPad- ja Mac-laitteissa nopeiden ja helppojen ostojen tekemiseen sovelluksissa tai verkkosivuilla Safari-selaimella ilman erillisten käyttäjätilien luomista tai toimitus- ja laskutustietojen toistuvaa syöttämistä. Apple Pay -maksuja voi tehdä myös Apple Watch -älykellon sovelluksissa.

Turvallisuus ja helppokäyttöisyys ovat Apple Pay -maksusovelluksen ytimessä. Kun asiakkaat käyttävät S-Etukortti Visa Debit- tai Credit-korttia Apple Pay -sovelluksen kautta, varsinaista kortin numeroa ei tallenneta laitteeseen eikä Applen palvelimille.



Apple Pay on helppo ottaa käyttöön. Käyttöönotto onnistuu S-mobiili-sovelluksen kautta, valitsemalla kortin ja painamalla 'Lisää Applen Lompakkoon' -painiketta. Kortin liittäminen Apple Pay-sovellukseen onnistuu myös Lompakko -sovelluksesta, napsauttamalla + -painiketta sekä seuraamalla näytöllä esitettäviä ohjeita. Kun asiakas on lisännyt kortin iPhone-, Apple Watch-, iPad- tai Mac-laitteeseen, hän voi aloittaa Apple Pay -maksujen tekemisen kyseisellä laitteella heti. Kun asiakas lisää myös S-Etukorttinsa Applen Lompakkoon, hän voi kerryttää Bonusta Lompakko-sovelluksella. Asiakkaat saavat myös maksutapaetua maksaessaan ostoksensa S-Etukortti Visa -kortilla S-ryhmän toimipaikoissa.

Lähiluvulla toimivan S-Etukortin käyttö Lompakko-sovelluksessa

Lompakko-sovelluksella asiakkaat voivat säilyttää kaikki korttinsa yhdessä kätevässä paikassa.

Bonusta kertyy Applen Lompakkoon lisätyllä S-Etukortilla seuraavien ketjujen toimipaikoissa: Prisma, S-market, Sale, Alepa, Food Market Herkku, ABC Market, ABC Ravintola, Sokos, Emotion, S-Rauta ja Prisma Rauta. Uusi toiminnallisuus otetaan käyttöön toimipaikkojen maksupäätteissä vaiheittain.

Voit lisätä S-Etukorttisi Applen Lompakkoon avaamalla S-mobiili-sovelluksen, siirtymällä Minä-osioon ja valitsemalla Lisää Applen Lompakkoon.

Asiakkaat voivat käyttää S-Etukorttia helposti avaamalla Lompakko-sovelluksen kaksoispainalluksella, napauttamalla valitsemaansa etukorttia ja pitämällä iPhonea tai Apple Watchia lähellä kassan lukulaitetta.