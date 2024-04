Pohjois-Karjalaan ennustetaan harvinaisia kevättulvia

Runsaan sadannan, lämpenevän sään ja entuudestaan korkeiden vedenpintojen vuoksi Pohjois-Karjalan suurille luonnontilaisille järville ennustetaan keskimääräisiä suurempia tulvakorkeuksia. Huhtikuun alkupuolen lämpöaalto ja sateet ovat saaneet vedenpinnat ja virtaamat nousemaan nopeasti.

Viinijärven vedenkorkeus on ylittänyt ajankohdan korkeimman mitatun lukeman. Vedenkorkeus on nyt noin tasolla N60+79,15 m, mikä on 45 cm ajankohdan pitkäaikaista keskiarvoa korkeampi. Viinijärven vedenpinnan ennustetaan nousevan vielä noin 40 cm. Tulvahuipun ennustetaan ajoittuvan toukokuun puolenvälin tienoille. Viimeksi Viinijärven pinta oli korkealla keväällä 2018 (N60+79,35 m). Nykyinen vesistön ennätyskorkeus (N60+79,47 m) on mitattu toukokuussa 1988.

Mikäli ennuste toteutuu, aikaisempi ennätys ylitetään 0–10 senttimetrillä. Tulvan toistuvuus olisi tällöin 30–60 vuotta, eli vastaavansuuruinen tai suurempi tulva toteutuisi tilastollisesti keskimäärin 30–60 vuodessa.

Myös Pieliselle ja Saimaalle ennustetaan harvinaisen suurta kevättulvaa. Pielisen tulvahuipun ennustetaan ajoittuvan toukokuun loppupuolelle ja Saimaan tulvahuipun kesäkuulle. Lähiviikkojen sateet vaikuttavat tulvien suuruuteen olennaisesti.

Tulvavahinkojen vähentämiseksi Pielisellä on käynnissä Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen hakema poikkeusjuoksutus ja Saimaalla Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ohjeistama lisäjuoksutus.

Alueen vesitilanteen kehittymistä kannattaa nyt seurata ja käydä tarkistamassa tilanne omalla rantakiinteistöllä. Ranta-alueilta on suositeltavaa kerätä irtotavarat suojaan sekä tarkistaa laitureiden ja veneiden kiinnitykset. Alimmat rantarakennelmat saattavat kastua ja kellareihin voi mennä vettä. Myös matalat rantatiet voivat jäädä tulvaveden alle. Niillä ajamista on syytä välttää.

Varaudu mahdolliseen kevättulvaan

Tämänhetkisten ennusteiden perusteella kevättulva tulee olemaan tavanomaista korkeampi. Rantakiinteistöjen omistajien on syytä ottaa tämä huomioon ja huolehtia, että rakennuksille ei pääsisi syntymään tulvavahinkoja. Ympäristöhallinto on laatinut ohjeistuksen siitä, kuinka tulvaan voi varautua sekä kuinka tehdä omatoimisesti suojauksia rakennusten kastumisen estämiseksi. Tulvavahinkojen korvaaminen on nykyisin vakuutuspohjaista.