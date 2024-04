Kevyen liikenteen väylän rakentaminen valtatiellä 20 Taipaleenharjun kohdalla käynnistyy

Virtaamat laskussa Pyhäjoella ja Siikajoella 19.4.2024 13:17:09 EEST | Tiedote

Pyhäjoella ja Siikajoella virtaamat ovat laskussa ja siten tulvatilanne on rauhoittumassa kylmän sään vuoksi. Pyhäjoella on kuitenkin edelleen olemassa jääpatoriski, joka kuitenkin vähenee vedenpinnan laskun myötä. Jääpatoriski on olemassa myös Temmes- ja Tyrnävänjoella. Pohjois-Pohjanmaan Oulun yläpuolisilla joilla tulvahuippua odotetaan toukokuun alkupuolella.