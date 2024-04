Elina Backmanin odotetussa Kuinka kuolema kohdataan -romaanissa tappava kostonhimo aiheuttaa hyytävää pelkoa

Saana Havas viettää juhannusviikkoa Inkeri-tätinsä kanssa Kotkan Kaunissaaressa tädin ystävän huvilaa kunnostaen ja salaperäiseen naapurustoon tutustuen. Kun juhannusjuhlat päättyvät kohtalokkaasti, saaren synkkä historia alkaa keriytyä auki.

Saanan miesystävän, KRP:n Jan Leinon, kesäsuunnitelmat muuttaa suomalaisen taidekeräilijän murha Nizzassa. Murhaajan jättämä viesti saa Janin varpailleen. Onko uhreja luvassa lisää? Ja kuinka kaikkeen liittyy eräs kauan sitten unohduksiin painunut kuolemantapaus?

Elina Backman on helsinkiläinen dekkarikirjailija. Hänen palkintoja ja ehdokkuuksia kahminut dekkarisarjansa on hurmannut niin lukijat kuin kriitikot Suomessa ja maailmalla. Kun kuningas kuolee (2020) aloitti Havas-sarjan, jonka käännösoikeudet on myyty jo 15 maahan.

Kuinka kuolema kohdataan julkaistaan 25.4.2024.

