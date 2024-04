Sofia Virta: Miten kokoomuslainen pääministeri voi sallia tälläisen oikeusvaltion horjuttamisen?

– Käsittäkseni kokoomuksenkin näkemys on, että Suomen on oltava vahva oikeusvaltio. On paikallaan kysyä, miten kokoomuslainen pääministeri voi sallia tälläisen oikeusvaltion horjuttamisen, jota oikeusministerin toimesta nyt näemme tapahtuvan, Virta ihmettelee.

Juristiliitto vaatii laillisuusvalvojalta puolueetonta selvitystä poliittisen vaikuttamisen rajoista oikeusvaltiossa. Selvityksen tulisi liiton mukaan koskea kaikkia ministeriöitä.

– Mielestäni tässä tilanteessa olisi todella arvokasta saada selvitys asiasta. Mutta tämä on tietysti riippumaton oikeuskanslerin arvioitava asia, ei poliittisten päättäjien, Virta muistuttaa.

Virta peräänkuuluttaa pääministeriltä johtajuutta varmistaa, että Suomi ei lipsu oikeusvaltioperiaatteesta piiruakaan.

– Suomi on ja Suomen pitää olla jatkossakin vahva oikeusvaltio. Tätä periaatetta pitää vahvistaa ei rapauttaa - se on vaarallinen tie, josta ei välttämättä ole paluuta. Siksi näissä asioissa ei ole lipsumisen varaa yhtään vaan hallitusta johtavan pääministeri Orpon tulisi tehdä hyvin selväksi, että Suomessa oikeuslaitoksen riippumattomuutta ei horjuteta ja piste, linjaa Virta.