SDP:n Harakka: Mannertenvälisen merikaapelihankeen ajaminen unohtui hallitukselta

Vielä viime vuonna TTC:n julkilausumassa ilmaistaan selkeä tuki uusille merikaapeleille, ja erityisesti Aasian, Euroopan ja Pohjois-Amerikan yhdistävälle hankkeelle. Cinia valmistelee Far North Fiberia nopeimmaksi yhteydeksi Aasian, Pohjois-Amerikan ja Euroopan välillä Luoteisväylää pitkin. Nokia on jo valittu hankkeen teknologiatoimittajaksi. Cinian omistajaohjaus kuuluu Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Adlercreutzin tehtäviin.

- Menestyksemme edellyttää tehokkaita ja turvallisia kansainvälisiä tietoliikenneyhteyksiä, jotka supistavat etäisyyttämme markkina-alueisiimme Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Suomi on panostanut voimakkaasti suurteho- ja kvanttilaskentaan, datakeskuksiin ja langattomaan teknologiaan erityisesti Pohjois-Suomessa, sanoo kansanedustaja Timo Harakka (sd).

- Merikaapeleiden avulla olemme halunneet varmistaa maailman parhaan tiedonsiirtokapasiteetin – jolla on myös vahva liityntä turvallisuuteen ja huoltovarmuuteen. Samalla Suomi on kuitenkin pyrkinyt hyödyntämään mannertenvälisten merikaapelien strategista merkitystä uudessa geopoliittisessa tilanteessa, jossa läntisten demokratioiden on toimittava entistä tiiviimmässä yhteistyössä, Harakka jatkaa.

Sanna Marinin hallitus tuki voimakkaasti strategista datahanketta, joka profiloi Suomea kansainvälisen teknologia- ja turvallisuusyhteistyön kärkeen. Hanke on jo aiemmin saanut jo lähes 23 miljoonan euron tukea CEF-rahoitusvälineeltä ja samalla EU:n poliittisen tuen. Nyt on huolehdittava hankkeen etenemisestä Pohjois-Amerikassa ja Japanissa.

- Täytyy ihmetellä, miten Suomelle näin tärkeä hanke on päässyt putoamaan EU:n ja Yhdysvaltain välisten neuvottelujen prioriteeteista. Onko Suomen hallitus nostanut kätensä ilmaan kaapelihankkeen osalta vai miten hallitus aikoo saada hankkeen takaisin agendan kärkeen. Täytyy myös kysyä, onko valtion omistajaohjaus oikea paikka johtamaan kansainvälistä teknologiadiplomatiaa vaativaa hanketta, Harakka toteaa ja jatkaa:

- Siksi jätin tänään asiaa koskevan kirjallisen kysymyksen hallitukselle, näin iso hanke kuuluu sekä ministeri Adlercreutzin että Tavion vastuulle, Harakka päättää.