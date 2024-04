HSL perustaa Kehä I:lle tien päästä päähän kulkevan bussilinjan 554

Kehä I:tä pitkin pääsee 12.8. alkaen matkustamaan uudella poikittaisella bussilinjalla 554, jota ajetaan reittiä Itäkeskus–Kehä I–Lassila–Pitäjänmäen asema–Leppävaara–Tapiola–Westendinasema.

Linjalla 554 pääsee Kehä I:n päästä päähän. Nykyiset bussireitit palvelevat vain tien eri osia, eikä esimerkiksi Itä-Helsingistä Leppävaaran tai Tapiolaan pääse bussilla vaihdotta. Uutta linjaa ajetaan arkisin noin klo 5-23 ja viikonloppuisin noin klo 6-23.

”Linja 554 palvelee mittavaa asiakaskuntaa, sillä kävelyetäisyydellä Kehä I:n bussipysäkeistä asuu yhteensä 100 000 helsinkiläistä ja espoolaista”, aluepäällikkö Miska Peura HSL:stä sanoo. ”Linja yhdistää Helsingin ja Espoon aluekeskuksia, raideliikenteen asemia ja muita tärkeitä joukkoliikenteen solmukohtia. Vaihtomahdollisuudet junista linjalle 554 hyödyttävät matkustajia aina Keravalta, Kirkkonummelta ja Siuntiosta asti. Uusi linja risteää myös kymmenen runkobussilinjan kanssa.”

Kehä I:n nykyisissä bussilinjoissa tapahtuu muutoksia, kun linjan 554 liikenne alkaa. Uusi linja korvaa kokonaisuudessaan linjan 523 Westendinasemalta Leppävaaraan sekä linjan 553 K-vuorot, joita ajetaan iltaisin ja viikonloppuisin.

Linjan 54 vuorot vähenevät jonkun verran, koska bussi 554 tuo lisää tarjontaa linjan vilkkaimmalle reittiosuudelle Itäkeskuksesta Kaupintielle.

HSL kartoitti asiakkaiden tarpeita uudistusten pohjaksi

HSL on suunnitellut Kehä I:n bussiliikenteen uudistukset vuoropuhelussa asiakkaittensa kanssa. Tarve vaihdottomasta yhteydestä Kehä I:n päästä nousi vahvasti esille, kun HSL syksyllä 2022 keräsi tien käyttäjiltä asiakasymmärrystä osana Kehä I:n linjastotarkastelua. Muita toiveita olivat muun muassa joukkoliikenteen vuorotarjonnan lisääminen etenkin iltaisin ja viikonloppuisin.

”Linja 554 tukee HSL:n tavoitetta saada joukkoliikenteeseen lisää asiakkaita samalla kun tuotamme palvelut kustannustehokkaasti”, Miska Peura sanoo. ”Olemme varanneet vuodelle 2024 kuuden miljoonan euron lisärahoituksen joukkoliikennepalveluiden kehittämiseen. Kohdennamme rahat niille alueille ja linjoille, joilla arvioimme olevan suurin mahdollisuus matkustuksen kasvuun. Kehä I:n joukkoliikenteen kehittäminen valikoitui yhdeksi tärkeimmistä kohteista.”