Vihreiden Fatim Diarra vaatii Leena Mereltä vastauksia – suora piikki myös Petteri Orpolle: “Onko oikeusvaltio todella myynnissä näin halvalla?”

Diarran mukaan oikeusministeri Leena Meri on viimeaikaisella toiminnallaan osoittanut, että hallitukselta tai ainakaan perussuomalaiselta ministeriltä ei löydy kunnioitusta oikeusvaltiota tai sen perusperiaatteita kohtaan.

Meri on päätyi muun muassa hiljattain hajoittamaan rasismirikoksia käsitelleen työryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella rikoslain päivittämistä vastaamaan EU:n rasisminvastaisen puitepäätöksen vaatimuksia. Syynä tähän oli Iltalehden mukaan se, että valtakunnansyyttäjä Ari-Pekka Koivisto oli Meren vaatimuksesta huolimatta kieltäytynyt vaihtamasta valtionsyyttäjä Anu Mantilaa pois ryhmästä.

– Haluaisin kysyä nyt suoraan Leena Mereltä ja Petteri Orpolta, pitääkö tämä todella paikkaansa ja jos, niin millä ihmeen perusteilla oikeusministeri voi vaatia tällaista? Diarra ihmettelee.

– Haluaisin tietää, miten tätä nimenomaista rasisminvastaista työtä aiotaan edistää nyt, kun työryhmä on oikeusministeriön toimesta hajotettu. Ei voi olla niin, että oikeusministeri painostaa ensin vaihtamaan työryhmän jäseniä ja kun tähän ei suostuta, koko rasisminvastainen työ laitetaan jäihin.

Lisäksi Meren on kerrottu panttaavan lakiesitysluonnosta, joka kriminalisoisi holokaustin kiistämisen. Lakiesitys oli osa rasismin ja syrjinnän vastaista tiedonantoa, jonka Orpon hallitus antoi kohujen saattelemana syksyllä 2023.

– Toiminnallaan hallitus osoittaa meille, että hallituksen rasisminvastainen tiedonanto oli vain silmänkääntötemppu, jolla pyrittiin pesemään kädet kesän kohuista. Nyt me näemme miten tärkeänä hallitus näitä asioita oikeasti pitää - eli ei tärkeinä lainkaan, Diarra toteaa.

Meren on kerrottu myös muuttaneen yllättäen tuomioistuimien ja syyttäjien riippumattomuutta selvittävän työryhmän toimeksiantoa. Toisin sanoen Meri vesitti toiminnallaan sen, että hallitus olisi tällä hallituskaudella antanut esityksen tuomioistuimien ja syyttäjien riippumattomuuden turvaamisesta perustuslaissa.

– Euroopassa monet maat, kuten Unkari ja Puola, ovat säätäneet lakeja, joilla oikeuslaitos on alistettu hallituksen mielivallalle. Sen ehkäisemiseksi Pohjoismaissa aloitettiin valmistelu perustuslain muuttamiseksi niin, että se turvaa oikeuslaitoksen riippumattomuuden. Näin oli myös Suomessa kunnes oikeusministeri Meri päätti viedä Suomea toiminnallaan kohti Puolan ja Unkarin tietä, Diarra lataa.

– Enää hallitus ei siis valmistele muutosta perustuslakiin, vaan he valmistelevat muistiota, jolla ei ole aidosti mitään virkaa. Tämä on käsittämätön päätös ajassa, jossa oikeuslaitoksen riippumattomuus on elintärkeää ja luo turvaa meistä jokaiselle, Diarra jotain

Diarran mukaan on nyt pääministeri Petteri Orpon vastuulla huolehtia siitä, ettei oikeusministeri omalla toiminnallaan horjuta suomalaista oikeusvaltiota enempää kuin hän on tähänastisella toiminnallaan tehnyt.

– Perussuomalaisilta tätä osasi odottaa, mutta sitä en ymmärrä, että tämä kaikki hyväksytään myös kokoomuksen riveissä. Oliko oikeusvaltio, meidän jokaisen turvamme, myynnissä todella näin halvalla? Olivatko pienituloisia kurittavat leikkaukset todella näin tärkeitä kokoomukselle toteuttaa? Diarra kysyy.