Ennätyksellinen lumisade huonontanut ajokeliä

Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan maan lounaisosaan satoi 10–20 senttimetriä lunta maanantaiaamun ja tiistaiaamun välillä. Lunta kertyi etenkin Uudenmaan länsiosaan, Kanta-Hämeen eteläosaan sekä Varsinais-Suomeen. Eniten lumensyvyys kasvoi aamumittausten välillä Nurmijärven Röykän havaintoasemalla, jonne satoi 21 senttimetriä lunta.

"Nurmijärvellä havaittu 21 senttimetrin lumisadekertymä on ennätyksellinen tähän aikaan vuodesta. Maan lounaisosassa ei ole ennen satanut näin paljon lunta vuorokaudessa näin myöhään keväällä", kertoo Ilmatieteen laitoksen meteorologi Pauli Jokinen.

Lunta on ollut maassa tähän aikaan vuodesta enemmänkin menneinä vuosikymmeninä, mutta tuolloin kyseessä on ollut talven jäljiltä maassa ollut vanha lumi. Edellisen kerran vastaavanlaisia lumisateita oli maan lounaisosassa huhtikuun lopulla vuonna 1985. Tuolloin Laitilassa kertyi lisää lunta 19 senttimetriä vuorokaudessa.

Runsaan lumentulon lisäksi keliolosuhteita on hankaloittanut jäätävä sade.

Sademäärät ovat kasvussa

Ilmaston lämpenemisen seurauksena ilmakehän kosteussisältö on kasvanut noin 10 prosenttia, mikä lisää voimakkaampien sateiden riskiä. Erityisesti vuoden talvipuolisko on lämpenemässä, ja samalla sademäärät ovat kasvussa.

"Myös sään ääri-ilmiöiden todennäköisyys on kasvussa. Ääri-ilmiöiden tutkimus on parhaillaan kehitysvaiheessa, ja tiedeyhteisön tavoitteena on ottaa käyttöön nykyistä tarkemman erotuskyvyn ilmastomalleja, joilla voidaan saada parempaa tietoa sään ääri-ilmiöiden, kuten voimakkaiden lumisateiden esiintymisen muutoksista", tutkimusprofessori Hilppa Gregow Ilmatieteen laitokselta toteaa.

Lumisade on jatkunut runsaana myös tiistaina

Lumisade jatkuu tiistaina, ja puoleenpäivään mennessä lumipeite on kasvanut Espoon Nuuksion automaattimittauksen mukaan jo 28 senttimetriä. Koska menneinä vuosikymmeninä lumensyvyyshavainnot tehtiin vain kerran vuorokaudessa aamuisin, voidaan vertailu historiaan tehdä vain samaan aikaan tehdyistä aamuhavainnoista.

Poimintoja tilastoitavista lumensyvyyden muutoksista maanantaiaamusta tiistaiaamuun (klo 09):