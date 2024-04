Digiklinikka on Pirkanmaan hyvinvointialueelta merkittävä panostus terveydenhuollon peruspalveluihin.

– Digiklinikka tuo terveysasioiden hoitamiseen uuden kanavan, joka on tasapuolisesti kaikkien pirkanmaalaisten käytössä. Myös yhteydenotto terveyspalveluihin helpottuu, sillä digiklinikka on avoinna joka päivä, myös iltaisin ja viikonloppuisin, kertoo sosiaali- ja terveysjohtaja Taru Kuosmanen.

Digiklinikka täydentää olemassa olevia palveluja.

– Edelleen sosiaali- ja terveysasemalle voi soittaa tai asioida paikan päällä, painottaa Kuosmanen.

Digiklinikan alustan toimittaa Mehiläisen tytäryhtiö BeeHealthy. Mehiläisen ja Pirkanmaan hyvinvointialueen ammattilaiset tuottavat digiklinikan palvelut yhteistyössä.

– Käyttöönottoprojekti on sujunut suunnitelman mukaisesti ja digiklinikka avautuu kunnianhimoisen tavoiteaikataulun mukaisesti. Digiklinikan käyttöönottoprojektin taustalla on huolellisesti ja ammattimaisesti toteutettu hankintaprosessi, mikä on luonut hyvät edellytykset projektin onnistumiselle. Haluan jo tässä vaiheessa kiittää Pirkanmaan hyvinvointialuetta saumattomasti sujuneesta yhteistyöstä, Mehiläisen perusterveydenhuollosta vastaava liiketoimintajohtaja Joonas Turunen kommentoi.

– Digiklinikan henkilöstö on jo pääosin aloittanut tehtävissään perehtymällä uuteen asiointialustaan sekä avautuvaa digiklinikkaa varten räätälöityihin toimintamalleihin. Tavoitteenamme on integroida digiklinikan palvelut ja digitaalisesta kanavasta alkavat hoitoketjut saumattomasti Pirkanmaan hyvinvointialueen kivijalkapalveluihin, millä edistetään potilaan palvelun sujuvuutta ja hoidon jatkuvuutta, Mehiläisen etälääketieteen keskuksen johtava lääkäri Taavi Kaartinen arvioi.

– Toiminnan käynnistyessä arjen työskentely- ja yhteistyötavatjatkavat vielä hioutumistaan. Palvelun viiveet voivat myös olla alkuvaiheessa tavoiteltuja pidempiä, jos digiklinikan suosio ylittää odotukset merkittävästi. Toivommekin potilailtamme ymmärrystä ja kärsivällisyyttä palvelun ensimmäistenviikkojen aikana, Kaartinen jatkaa.

Digiklinikalla yhteydenottoihin vastaa terveydenhuollon ammattilainen

Kaikkia pirkanmaalaisia palvelevan digiklinikan ammattilaiset ovat vapun jälkeen tavoitettavissa joka päivä kello 8–22 ja viestin digiklinikalle voi jättää kellon ympäri. Digiklinikalta saa apua moniin yleisiin terveysvaivoihin.

– Digiklinikalla hoidetaan esimerkiksi silmätulehdus-, flunssa- ja iho-oireita. Digiklinikalla asiakasta pyydetään täyttämään esitietokysely, mutta yhteydenottoihin vastaa ja hoidon tarpeen arvion tekee aina terveydenhuollon ammattilainen, kertoo ylilääkäri Jukka Karjalainen Pirkanmaan hyvinvointialueelta.

Digiklinikka otetaan ensivaiheessa käyttöön sosiaali- ja terveysasemien hoitajien ja lääkärien vastaanotoilla. Myöhemmin digiklinikkaa ja sen digialustaa voidaan laajentaa muihin palveluihin ja ottaa käyttöön uusia toiminnallisuuksia.

Digiklinikan avauduttua nykyisetterveysasemien chatit siirtyvät uudelle digiklinikalle. Muut hyvinvointialueen chat-palvelut sekä digitaaliset palvelut jatkavat ennallaan.

Mikä on digiklinikka?

Digiklinikka on mobiilisovelluksella tai verkkosivujen kautta käytettävä palvelu, jossa arvioidaan hoidon tarvetta ja hoidetaan monia yleisiä terveysasioita, esimerkiksi flunssa-, allergia- ja iho-oireita.

Digiklinikalla asioidaan kirjoittamalla chat-viestejä käyttäen. Keskusteluun voidaan liittää lisäksi kuvia ja tarvittaessa keskustelun aikana voidaan avata videoyhteys.

Digiklinikalla yhteydenottoihin vastaa aina terveydenhuollon ammattilainen.

Jos yhteydenottoa ei voida ratkaista digiklinikalla, oman sosiaali- ja terveysaseman ammattilaiset jatkavat hoitoa.

Myös lapsen tai läheisen aikuisen puolesta asiointi on mahdollista.

Digiklinikan ammattilaiset ovat tavoitettavissa 2.5. alkaen joka päivä kello 8–22, viestin voi jättää kellon ympäri.

Digiklinikalla asiointi maksaa saman verran kuin sosiaali- ja terveysaseman asiointi. Hoidon tarpeen arviointi ja sairaanhoitajan etävastaanotto ovat maksuttomia, lääkärin etävastaanotosta maksetaan normaalin hinnaston mukainen käyntimaksu.





Näin käytät digiklinikkaa 2.5. alkaen

Lataa sovellus tai tunnistaudu palveluun verkkosivuilla

Lataa OmaPirha Digiklinikka -sovellus älypuhelimeesi tai tablettiisi. Sovellus on ladattavissa sovelluskaupoissa 2.5.2024 kello 7.30 alkaen.

Voit myös käyttää digiklinikkaa verkkosivujen kautta kirjautumalla OmaPirha-palveluun: pirha.fi/digiklinikka

Tunnistaudu palveluun verkkopankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella.

Avaa digiklinikka

Valitse tarpeisiisi sopiva palvelu, esimerkiksi ”Sairastuminen tai oire”.

Jos olet lisännyt puolesta asioitavia profiiliisi, valitse oikea henkilö.

Vastaa esitietokyselyyn

Esitiedot nopeuttavat asiointiasi ammattilaisen kanssa.

Kysy – vastaamme nopeasti