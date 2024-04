Korjauttamisoikeus: korjauttamisesta helpompaa ja houkuttelevampaa kuluttajille

Valmistajan täytyy korjata tuote kohtuulliseen hintaan ja kohtuullisessa ajassa lakisääteisen takuuajan jälkeen

Varaosia, työkaluja ja korjaustietoja kuluttajien saataville

Korjauskupongeilla ja -rahastoilla kannustetaan korjaamaan

Kuluttajat löytävät verkkoalustojen avulla paikalliset korjauspalvelut ja kunnostettuja tavaroita myyvät kaupat

Euroopan parlamentti hyväksyi tiistaina direktiivin kuluttajien korjauttamisoikeudesta äänin 584 puolesta, 3 vastaan ja 14 tyhjää. Säännöillä selvennetään valmistajien velvoitteita korjata tavaroita. Lisäksi kannustetaan kuluttajia pidentämään tuotteen elinkaarta korjaamalla.

Korjausvelvoite

Uusilla säännöillä varmistetaan, että valmistajat tarjoavat nopeita ja kustannustehokkaita korjauspalveluja sekä tiedottavat kuluttajille korjauttamisoikeudesta. Takuun perusteella korjattujen tavaroiden lakisääteistä takuuaikaa jatketaan yhdellä vuodella. Myös tämä kannustaa kuluttajia valitsemaan korjauksen uuden ostamisen sijasta.

Lakisääteisen takuun voimassaolon päätyttyä valmistaja on edelleen velvollinen korjaamaan yleisiä kotitaloustuotteita, jotka ovat EU-lainsäädännön mukaan teknisesti korjattavissa. Niitä ovat muun muassa pesukoneet, pölynimurit ja jopa älypuhelimet. Tuoteryhmien luetteloa voidaan jatkaa ajan mittaan. Kuluttajat voivat myös saada lainlaitteen korjauksen ajaksi tai valita kunnostetun laitteen, jos korjaaminen ei ole mahdollista.

Tietoa korjausehdoista ja -palveluista

Kuluttajille voidaan tarjota myös eurooppalainen korjaustietolomake. Se auttaa heitä arvioimaan ja vertailemaan korjauspalveluita (yksityiskohtaiset tiedot viasta sekä korjauksen hinta ja kesto). Korjausprosessin helpottamiseksi perustetaan eurooppalainen verkkoalusta, jossa on kansallisia osioita. Sen avulla kuluttajat voivat helposti löytää paikallisia korjaamoja, kunnostettujen tavaroiden myyjiä, viallisten tuotteiden ostajia tai yhteisöjen omia korjausaloitteita, kuten korjauskahviloita.

Elvytetään korjausmarkkinoita

Sääntöjen tarkoituksena on vahvistaa EU:n korjausmarkkinoita ja alentaa korjauskustannuksia kuluttajille. Valmistajien täytyy toimittaa varaosia ja työkaluja kohtuulliseen hintaan. Ne eivät myöskään saa sopimuslausekkeilla tai laitteistojen tai ohjelmistojen ominaisuuksille estää korjaamista. Yritykset eivät myöskään voi estää riippumattomia korjaamoja käyttämästä käytettyjä tai 3D-tulostettuja varaosia. Lisäksi ne eivät myöskään voi kieltäytyä korjaamasta tuotetta pelkästään taloudellisista syistä tai siitä syystä, että joku muu on korjannut sen aiemmin.

Edistetään kohtuuhintaista korjausta

Jotta korjaukset olisivat edullisempia, kunkin jäsenmaan täytyy toteuttaa vähintään yksi korjausta edistävä toimi. Niitä ovat muun muassa korjauskupongit ja -rahastot, tiedotuskampanjoiden järjestäminen, korjauskurssien tarjoaminen tai yhteisöjen omien korjaustilojen tukeminen.

Kommentti

Esittelijä René Repasi (S&D, Saksa) totesi: ”Kuluttajien oikeus korjauttamiseen on pian todellisuutta. Jatkossa korjaaminen on helpompaa ja edullisempaa, eli todellinen vaihtoehto uuden, kalliin tuotteen ostamiselle. Tämä on merkittävä voitto parlamentille, joka haluaa antaa ihmisille uusia mahdollisuuksia torjua ilmastonmuutosta. Laki pidentää lakisääteistä takuuta 12 kuukaudella korjaamisen jälkeen ja varmistaa varaosien sekä edullisten korjauspalvelujen saatavuuden.”

Seuraavaksi

Kun myös neuvosto on virallisesti hyväksynyt direktiivin ja se on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä, jäsenmailla on 24 kuukautta aikaa saattaa se osaksi kansallista lainsäädäntöään.

Taustaa

Euroopan komission mukaan kulutustavaroiden ennenaikainen hävittäminen aiheuttaa EU-tasolla vuosittain 261 miljoonaa hiilidioksiditonnia vastaavat päästöt ja synnyttää 35 miljoonaa tonnia jätettä. Lisäksi kuluttajat menettävät 12 miljardia euroa vuosittain, kun he vaihtavat tuotteita uusiin korjaamisen sijaan. Uusien sääntöjen arvioidaan tuovan 4,8 miljardin edestä talouskasvua ja investointeja EU:ssa.

Korjausoikeutta koskeva direktiivi täydentää muita EU:n sääntöjä, jotka koskevat ekologista suunnittelua ja kuluttajien vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä vihreässä siirtymässä.

Hyväksymällä lain parlamentti vastaa kansalaisten odotuksiin, jotka ilmaistiin Euroopan tulevaisuuskonferenssissa, kestävästä kuluttamisesta ja kasvusta sekä korjauttamisen ja korjaamisen helpottamisesta (ehdotukset 5(6), (7) ja (10) ja 11(2)).

