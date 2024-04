Valkoposkihanhien muuttokausi on alkanut normaalia aikaisemmin

Valkoposkihanhien kevätmuutto on alkanut tänä vuonna normaalia aikaisemmin. Suomessa vallinnut vaihteleva kevätsää lennätti ensimmäiset valkoposkihanhet lämpimien kelien aikana Suomeen. Kevään ensimmäiset 80 valkoposkihanhea havaittiin Varsinais-Suomessa Kaarinassa 21.3. Suomen omaa pesimäkantaa on saapunut maaliskuun lopulta lähtien Suomen alueelle.

Etelä- ja Lounais-Suomen alueelle keskittynyt ensimmäinen saapumisaalto toi maaliskuun lopulla muutamia tuhansia valkoposkihanhia Suomeen. Valkoposkihanhien määrät nousivat huhtikuun ensimmäisten takatalvien jälkeen. Esimerkiksi 9.4. arvioitiin Pukkilassa olleen jopa 5 000 valkoposkihanhea. Hanhia saapui kuitenkin lisää ja Suomeen on jo saapunut Barentsinmeren alueen arktista valkoposkihanhikantaa. Esimerkiksi 20.4. Pukkilan Kanteleen ja Orimattilan Ruhan alueella havaittiin vähintään 20 000 valkoposkihanhea. Etelä-Karjalan alueen suurin havainto on ollut toistaiseksi Lappeenrannan Hanhijärvellä 21.4., jolloin havaittiin 2 000 hanhea. Pohjois-Karjalassa on toistaiseksi havaittu vain parikymmentä hanhea.

GPS-lähettimellä varustetut hanhet liikkeellä

Kevään 2024 hanhimuuttoa seurataan noin 30 aktiivisen GPS-lähettimellä varustetun valkoposkihanhen avulla. Pukkilan ja Orimattilan väliselle alueelle oli 16.4. mennessä saapunut yksi saksalainen GPS-lähettimellä varustettu hanhi. Virossa on 10.4. lähtien havaittu suomalaisia sekä saksalaisia GPS-lähettimellä varustettuja hanhia yhteensä kymmenen sekä Gotlannissa yksi. Kolmasosa GPS-lähettimellä varustetuista hanhista on siis jo Suomen kynnyksellä. Valtaosa hanhista on toistaiseksi vielä talvehtimisalueellaan Alankomaiden ja Tanskan välisellä alueella.

Muuton eteneminen

Aikaisella kevätmuutolla on mahdolliset vaaran merkit, sillä jos hanhet lentäisivät pian Pohjois-Karjalan ja Parikkalan alueelle, päätyisivät ne kasvittomille pelloille. Tällaisessa tilanteessa hanhet joutuisivat kevään 2022 tavoin syömään mitä pystyvät. Tämän seurauksena hanhet keräisivät voimia pesimäkautta varten hitaammin, eli viipyisivät pidempään alueella. Tämä todennäköisesti aiheuttaisi esimerkiksi viime kevättä suuremmat vahingot maanviljelyksille.

Ilmatieteen laitoksen tutkija Jarmo Koistisen ennustus tulevalle viikolle:

”Poikkeuksellisen kylmä, takatalvinen ilmamassa väistyy tämän viikon aikana vähitellen Suomesta, mutta kolean ilman laaja pussi sinnittelee vielä Keski-Euroopassa viikonloppuun asti. Niinpä ruoho ei juuri viherry Itämeren ympäristössä ja innosta Jäämeren valkoposkihanhia suurin joukoin etenemään vielä lumiseen Itä-Suomeen, vaikka keskiviikkona onkin tilapäisesti hyvä tuuli muutolle. Suomen pesimäkantaa saattaa silloin kuitenkin saapua lisää. Vasta viikonlopusta alkaen sää lämpenee laajemmin Keski-Euroopassa, ja sopiva myötätuuli alkaa hanhille ja etenkin monille muille, myöhässä oleville muuttolinnuille. Läpimuuttavista valkoposkihanhista saapunee vasta pieniä alkujoukkoja Etelä-Suomeen.”

Pohjois-Karjalan ELY-keskus ja BirdLife Suomi seuraavat valkoposkihanhien muuttoa

Edellisvuosien tapaan BirdLife Suomi ja Pohjois-Karjalan ELY-keskus seuraavat valkoposkihanhen muuton etenemistä pesimäalueilta Suomeen ja siitä eteenpäin talvehtimisalueille. Suurena apuna seurannassa ovat Tiira-lintutietopalvelun ja Ilmatieteen laitoksen muuttosääennusteiden lisäksi Turun yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen GPS-lähetinhanhien paikannuspalvelut. Turun yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen tutkimusta rahoittaa ympäristöministeriö.

Lähteet ja linkkejä