Sovittelu ohjaa nuoria rikoksettomalle polulle

Virtuaalitalo IloNovi taiteen, kulttuurin ja hyvinvoinnin sisällöntuottajille avattu 13.3.2024 07:18:00 EET | Tiedote

IloNovi on vuorovaikutteinen 3D-virtuaalitalo, jonka missiona on tuoda iloa, taidetta, kulttuuria ja hyvinvointia kaikkien ulottuville. IloNovissa toimijat voivat tarjota teoksia, palveluita ja kulttuuritapahtumia internetin välityksellä missä ikinä itse tai yleisö on.