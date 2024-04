Mepit hyväksyivät EU:n uudet taloussäännöt

Uudistus tukee investointeja, ottaa huomioon sosiaaliset tekijät ja lisää sitoutumista kansallisiin suunnitelmiin

Alijäämän keskiarvolle ja velan määrälle vähennystavoitteet

Tarvittaessa lisäaikaa kansallisille suunnitelmille tavoitteisiin pääsemiseksi; myös tiettyjä poikkeuksia voidaan sallia

Ensimmäiset kansalliset suunnitelmat menoista, uudistuksista ja investoinneista syyskuuhun 2024 mennessä

Finanssipoliittisten sääntöjen uudistuksesta sovittiin alustavasti neuvoston kanssa helmikuussa.

Investoinnit olennaisia

Neuvotteluissa mepit vahvistivat uudistuksen sisältämiä suojakeinoja jäsenmaiden investoinneille. Jatkossa komission on vaikeampi soveltaa jäsenmaahan liiallisen ylijäämän menettelyä, jos se on käynnistänyt olennaisia investointeja. Lisäksi laskelmiin ei jatkossa enää oteta mukaan EU-rahoitusta saavien hankkeiden yhteisrahoitusta.

Tavoitteena uskottavat säännöt alijäämien ja velan vähentämiseen

Jatkossa jäsenmaiden, joilla on vakaus- ja kasvusopimuksen rajat ylittävä velkataakka, on vähennettävä sitä yhdellä prosenttiyksiköllä vuodessa, jos velkaa on yli 90 % BKT:stä. Jos velkaa on 60–90 % BKT:stä, velkaa on vähennettäväkeskimäärin 0,5 prosenttiyksiköllä. Jos jäsenmaan alijäämä on yli 3 % BKT:stä, sitä on vähennettävä nousukausien aikana 1,5 %:iin, jotta maa saa kerrytettyä varoja vaikeiden tilanteiden varalle.

Lisätilaa budjetteihin

Uudistuksen jälkeen säännöt sallivat jäsenmaiden budjeteille lisätilaa verrattuna aiempaan. Kansallisen suunnitelman tavoitteisiin on jatkossa päästävä seitsemässä vuodessa aiemman neljän sijaan. Neuvotteluissa mepit varmistivat, että neuvosto voi sallia kolmen vuoden lisäajan mistä tahansa syystä eikä vain ennalta määrätyissä tilanteissa, mikä mainittiin aiemmassa ehdotuksessa.

Vuoropuhelua ja omavastuullisuutta

Jos jäsenmaan velkamäärä tai alijäämä on liiallista, se voi jatkossa pyytää vuoropuhelua komission kanssa ennen kuin tämä antaa ohjeita menojen sopeuttamisesta. Näin jäsenmaa voi paremmin perustella tilannettaan tässä tärkeässä vaiheessa.

Jäsenmaa voi myös vaatia kansallisen suunnitelman uudelleenlaatimista, jos olosuhteet selvästi estävät sen toimeenpanon esimerkiksi hallituksen vaihtumisen vuoksi.

Parlamentin neuvottelijat vahvistivat kansallisten talouden tarkastusviranomaisten roolia, minkä on tarkoitus lisätä suunnitelmien kansallista omavastuullisuutta.

Kommentit

Esittelijä Markus Ferber (EPP, Saksa) sanoi: ”Tämä uudistus merkitsee uutta alkua ja paluuta vastuulliseen taloudenpitoon. Uusi järjestelmä tulee olemaan yksinkertaisempi, ennustettavampi ja käytännöllisempi. Uudistus voi kuitenkin menestyä vain, jos komissio soveltaa sitä käytäntöön asianmukaisesti.”

Esittelijä Margarida Marques (S&D, Portugali) sanoi: “Nämä säännöt luovat lisätilaa investoinneille ja tuovat sopeutuksiin joustavuutta. Ensimmäistä kertaa niihin kuuluu myös todellinen sosiaalinen ulottuvuus. Kun yhteisrahoitus on poistettu menolaskelmista, uudet ja innovatiiviset EU-politiikat tulevat mahdollisiksi. Tarvitsemme nyt uuden investointivälineen EU-tasolla sääntöjen täydentämiseksi.”

Lait hyväksyttiin seuraavin luvuin:

Asetus talouspolitiikan koordinoinnista (järjestelmän ennaltaehkäisevä osa): 367 puolesta, 161 vastaan, 69 tyhjää

Asetus liiallisten alijäämien menettelystä (järjestelmän korjaava osa): 368 puolesta, 166 vastaan, 64 tyhjää

Direktiivi jäsenvaltioiden julkisen talouden kehyksistä: 359 puolesta, 166 vastaan, 61 tyhjää

Seuraavaksi



Neuvoston on vielä hyväksyttävä uudistus, ennen kuin se voi astua voimaan. Kun se on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä, se astuu voimaan 20 päivää myöhemmin. Ensimmäiset kansalliset suunnitelmat on saatava valmiiksi 20.9.2024 mennessä.

