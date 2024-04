Elovena voitti Vuoden brändi 2024 – palkinnon

Raati perusteli Elovenan voittoa muun muassa sillä, että brändi on onnistunut uusiutumaan ja kehittämään Elovena-tuotevalikoimaa vastaamaan tämän päivän trendejä. Brändin hyödyt on osattu tuoda kiinteästi mukaan liiketoimintaan ja sen kehitykseen.

”Raisio on onnistunut modernisoimaan Elovena-brändiä säilyttäen samalla vankan siteen juuriinsa. Brändilupaus on toteutettu toiminnassa linjakkaasti. Elovena-brändin ulkoasu ja esilläolo markkinoilla on onnistunut: tuotepakkaukset ovat kauniit ja huolitellut muodostaen oman kokonaisuutensa ja brändiviestintä on selkeää. Elovena-brändi on suuntautunut tulevaisuuteen – se on ympäristötietoinen ja tuotekehitykseen panostava. Lähellä tuotettujen raaka-aineiden käyttö heijastaa yhteiskunnan kehitystä ja keskeisiä arvoja”, sanoo brändiraadin puheenjohtaja, Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Minna Aalto-Setälä.

Elovena-brändin tarina alkoi kaurahiutaleesta vuonna 1925

”Olemme valtavan iloisia Vuoden brändi-palkinnosta. Lämmin kiitos kuuluu jokaiselle Elovena-brändin ja tuotteidemme parissa työskentelevälle lähtien suomalaisilta kaurapelloilta ja sopimusviljelijöistämme aina kauppojen henkilökuntaan saakka – unohtamatta ihan jokaista ihmistä, jonka arkeen ja elämään Elovena kuuluu. Yhdessä me kaikki kirjoitamme Elovena-tarinaa, joka on paljon brändiä suurempi – se on tarina aitoudesta, puhtaudesta, suomalaisuudesta ja aivan tavallisista elämän hetkistä,” sanoo Elovenan brändijohtaja Meri Mattila.

Elovena-brändin tarina alkoi vuonna 1925 kaurahiutaleesta. Edelleen tänään, lähes sata vuotta myöhemmin kaurapuuro on suomalaisten perusruokaa, Mattila muistuttaa.

”Elovena on nykypäivänä tuotteidensa puolesta paljon muutakin – lähestymme satavuotisjuhlavuottamme lähes sadan tuotteen valikoimin ja olemme tämän vuoden alussa lähteneet viemään suomalaisen kauran ja kauraosaamisen ilosanomaa myös muualle Eurooppaan,” sanoo Mattila.

”Elämä ei saisi olla pelkkää suorittamista eikä syömisen pitäisi aiheuttaa lisää stressiä olemalla liian monimutkaista tai vaikeaa. Haluamme tehdä terveellisestä ja kestävästä syömisestä helppoa ja tuoda arkeen ilonpilkahduksia maistuvilla ja kätevillä tuotteilla, joista voi nauttia hyvällä omatunnolla. Arjen Elovena-hetkissä voi muistaa, että onni on usein ihan sitä tuttua kauraa,” lisää Mattila.