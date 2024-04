Hämeenlinnan yhteiskoulun uudisrakennus ja liikuntahalli saavuttivat harjakorkeuden – valmistuvat käyttöön kevätlukukaudeksi 2025

Koko alueen asukkaat yhteen kokoavan kokonaisuuden rakentaminen alkoi huhtikuussa 2023. Uusi koulurakennus ja liikuntahalli valmistuvat loppuvuodesta 2024, ja työmaalla on jo aloitettu puoli vuotta kestävä luovutusvaihe yhteistyössä käyttäjien kanssa. Kokonaisuus otetaan käyttöön kevätlukukaudeksi 2025. Uuden koulurakennuksen ja liikuntahallin suunnittelusta ja rakentamisesta vastaa Rakennusliike Lapti Oy.

”Olemme tarjous- ja kehitysvaiheesta lähtien tehneet töitä tilaajan kanssa antoisassa hengessä yhteisten tavoitteiden eteen. Lopputuloksena on syntymässä yhteisöllisyyttä tukeva, laadukas ja vastuullinen kokonaisuus. Rakentaminen on sujunut aikataulussa ja tavoitteiden mukaisesti, mistä kuuluu kiitos sekä työmaalle että aktiiviselle ja hyvälle yhteistyölle”, kertoo Laptin Pirkanmaan aluejohtaja Tuomo Turkkinen.

”Lapti on tehnyt hyvää työtä hankkeen eri vaiheissa ja on hienoa alkaa nyt käynnistelemään vastaanottamiseen valmistautumista. Toki paljon tekemistä vielä on ja kiireinen kesä edessä, mutta hyvältä on näyttänyt tähän asti. Yhdessä suunnittelemalla luodaan onnistumisen edellytykset”, kertoo talonrakennuttamispäällikkö Antti Mustajärvi.

Energiatehokkuus tärkeä osa suunnittelua ja rakentamista

Yhteiskoulun uudisrakennus ja liikuntahalli rakennetaan energiatehokkaiksi ja aikaa kestäviksi: rakennukset ovat A-energialuokkaa ja niissä tähdätään harvinaisen pieneen E-lukuun eli laskennalliseen kokonaisenergiankulutukseen. Rakennuksissa hyödynnetään älykästä LED-valaistusta, maa- ja kaukolämmön hybridiratkaisua, aurinkoenergiaa sekä poistoilman lämmöntalteenottoa. Lisäksi tilojen monikäyttöisyys ja tavoiteltu korkea käyttöaste tuovat tehokkuutta niin energian kuin huoltotyön näkökulmasta.

Koulun uudisrakennukselle haetaan neljän tähden eli toiseksi korkeinta Rakennustiedon ympäristöluokitusmerkkiä. Rakennustiedon ympäristöluokitus on Suomen oloihin kehitetty ympäristöluokitus rakentamiselle ja kiinteistön ylläpidolle, mikä varmistaa rakennukseen muun muassa energiatehokkuuden, kosteudenhallinnan, sisäilman sekä ylläpidon kannalta kestävät ratkaisut.

Alueen asukkaat yhteen kokoava monitoimikeskus

Koulukokonaisuus on mitoitettu noin 900 oppilaalle ja 100 työntekijälle. Uuden koulurakennuksen keskiössä ja koko koulun sydämenä on yhteisöllinen monitoimialue, jossa sijaitsevat monikäyttöinen ruokailutila, oppiportaat näyttämöineen ja musiikin opetustila. Monipuolinen kokonaisuus luo puitteet yhteisöllisille tapahtumille sekä koulupäivän aikana että vapaa-ajalla.

Liikuntahalli toimii koulun liikunnanopetuksen tilana ja alueen asukkaiden liikuntapaikkana. Liikuntasalien lisäksi rakennuksessa on monitoimitila, jota voidaan käyttää liikuntatilana tai muuna toiminnallisena tilana.

Koulun pihan ulkoauditorio, metsäalue ja suuri pelikenttä mahdollistavat toiminnallisen oppimisen ja aktiiviset välitunnit sekä toimivat alueen lähiliikuntapaikkana. Liikuntavälineiden ja leikkilaitteiden valintaan osallistetaan tulevia käyttäjiä ja lähialueen ihmisiä.