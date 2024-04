SDP:n Ville Skinnari: UNRWA:n rooli keskeinen Gazan siviilien avustamisessa. ”Aika käy vähiin”

SDP:n Elisa Gebhard: Oikeusministeri torppaa tarpeelliset toimet oikeusvaltion vahvistamiseksi 23.4.2024 07:48:26 EEST | Tiedote

SDP:n kansanedustaja, lakivaliokunnan jäsen Elisa Gebhard on tehnyt kirjallisen kysymyksen siitä, miksi hallitus on puuttunut oikeudenhoidon toimijoiden riippumattomuuden vahvistamista käsittelevän työryhmän toimeksiantoon. Gebhardin mukaan on ennenkuulumatonta, että oikeusministeri pyrkii heikentämään mahdollisuuksia vahvistaa oikeusvaltiota.