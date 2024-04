Hartela rakentaa modernin lähipalvelukeskuksen Ouluun

Karjasillan Verstas nousee Höyhtyän kaupunginosaan entisen Karjasillan koulun paikalle ja tarjoaa vuokrattavaksi noin 970 m² muuntojoustavaa toimisto-, palvelu- ja liiketilaa keskeisellä paikalla. Hanke toteutetaan ennallistavana peruskorjauksena, jonka avulla säilytetään vanhan suojellun koulurakennuksen luonne ja perintö. Karjasillan Verstaaseen muuttaa sen valmistuessa muun muassa Keskon K-market, ravintola ja Fitness24Seven. Valmistuessaan Karjasillan Verstas tulee parantamaan alueen lähipalveluita ja lisää omalta osaltaan alueen houkuttelevuutta entisestään.

”Kesko on mielellään investoimassa uusiin lähipalveluihin. K-Market Karjasilta valmistuu liikenteellisesti keskeiselle paikalle. Alueen ostovoima tulee edelleenkin kasvamaan, kun kaikki suunnitellut kerrostalot ovat aikanaan valmiita”, sanoo aluejohtaja Jari Saarinen Kesko Pohjois-Suomesta.

Hankkeen on bruttoala 2 682 m2. Hankkeen rakentaminen alkoi huhtikuussa 2024 ja se valmistuu kesällä 2025.

Korttelitasoinen energiaratkaisu pienentää hiilijalanjälkeä

Hartela ja Oulun Energia ovat luoneet Karjasillan Kulman alueelle oman alue-energiajärjestelmän, johon Karjasillan Verstaskin tulee liittymään. Energiajärjestelmässä lämpöpumput on kytketty kaukolämmön paluuverkostoon, millä tuotetaan pääosa alueen lämmitysenergiasta. Lämpöpumput tuottavat myös alueen viilennysenergian, ja samanaikaisesti syntyvä hukkaenergia otetaan talteen. Näin saadaan aikaan lopputulos, joka on energia- ja kustannustehokas, ja jonka hiilijalanjälki on pieni.

"Karjasillan Verstas toteutetaan vanhaa kunnioittaen ja uuden ajan energiaratkaisuja hyödyntäen. Hankkeen ympäristöystävälliset energiaratkaisut, sijainti ja hyvät yhteydet tekevät tästä ainutlaatuisen kohteen Oulun toimitilamarkkinoilla”, sanoo Hartela Pohjois-Suomen toimitusjohtaja Markku Taskinen.

Hartela tulee toteuttamaan Karjasillan Kulman kortteliin yhteensä 11 kerrostaloa, joista valmiina on neljä kerrostaloa. Yhteensä Hartela toteuttaa alueelle arviolta 650 uutta nykyaikaista kotia.

Karjasillan Verstaan arkkitehtisuunnittelusta vastaa Arco Architehture company, rakennushistoriallisesta inventoinnista Arkkitehtitoimisto Jorma Teppo, rakennesuunnittelusta Ramboll, LVIA-suunnittelu LVI-Sasto Oy ja sähkösuunnittelusta Insinööritoimisto Palosaari Oy.