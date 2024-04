Etelä-Savon maaseudun yrityksille ja hankkeille rahoitusta 2,4 miljoonaa euroa

Etelä-Savossa maaseuturahoitusta myöntävät Etelä-Savon ELY-keskus ja paikalliset Leader-ryhmät Veej’jakaja ry ja SavonLuotsi Leader ry.

ELY-keskuksen ja paikallisten Leader-ryhmien kautta maaseuturahoituksen tukea on myönnetty maaseudulla toimiville pk- ja mikroyrityksille kauden alusta maaliskuun 2024 loppuun mennessä yhteensä noin 740 000 euroa. Maaseudun toimintaympäristön ja elinkeinojen kehittämiseksi on hanketoimintaa tuettu noin 1,7 miljoonalla eurolla.

Yritystukia on myönnetty 49 kohteeseen, joista 42 on Veej’jakaja ry:n ja SavonLuotsi Leader ry:n myöntämiä. ELY-keskuksesta on suoraan tuettu seitsemää yrityshanketta. Yritykset saavat tukea muun muassa biokaasulaitoksen kehittämiseen, matkailupalveluiden investointeihin ja uuden liiketoiminnan käynnistämiseen. Yritysten omarahoitus huomioiden tuettujen toimintojen kokonaisrahoitus on 2,0 miljoonaa euroa.

Maaseudun kehittämishankepäätösten teko käynnistyi helmikuun lopulla 2024. Maaliskuun loppuun mennessä päätöksiä oli tehty 24 kappaletta, joista 21 on Leader-ryhmistä haettuihin hankkeisiin. Kehittämistukea myönnettiin muun muassa laajakaistainvestointeihin, matkailun toimintaympäristön kehittämiseen, kylätalojen ja melontareitin kunnostamiseen sekä varautumistoiminnan kehittämiseen.

Kiireitä ja teemahakuja ELY-keskuksessa

Etelä-Savon ELY-keskuksen Maaseutupalvelut -yksikön päällikkö Ilpo Lehtinen on iloinen siitä, että yritykset ja yhteisöt ovat lievän alkukankeuden jälkeen löytäneet maaseudun rahoittamismahdollisuudet ja hakeneet rahoitusta aktiivisesti. Hakemusten käsittely on hieman ruuhkautunut, mutta päätöksiä tehdään koko ajan.

– Hankkeita ja yritystukihakemuksia kannattaa laittaa vireille nyt, kun maaseuturahoitusta on tänä vuonna hyvin käytettävissä, Lehtinen toteaa.

Erityisesti rahoitusta on saatavilla erilaisiin ympäristö- ja ilmastotoimiin. Etelä-Savossa on tällä hetkellä auki kaksi teemahakua, joissa keskiössä ovat ympäristö- ja ilmastotoimet. Kestävästi Etelä-Savossa teemahaulla tuetaan ympäristö- ja ilmastoinvestointeja ja haku on auki 30.8 saakka. Järvi-Suomen ELY-keskusten yhteinen teemahaku puolestaan keskittyy Järvi-Suomen vesistöjen tilan parantamiseen ja on auki 31.5. saakka.

ELY-keskus on myöntänyt yritysrahoitusta muun muassa esteettömien matkailupalveluiden kehittämiseen Puumalassa ja biokaasulaitoksen investointeihin Juvalla. Kehittämishankkeista suurin on Suomenniemen laajakaistaverkon kolmannen vaiheen rakentaminen.

Leader-yritystukien kysyntä on vilkasta

Veej'jakaja ry:n ja SavonLuotsi Leader ry:n hanke- ja yritysrahoitustoiminta on käynnistynyt vilkkaasti. Hakujen avautumisen jälkeen Etelä-Savon leader-ryhmiin on jätetty yhteensä 200 hakemusta. Talouden yleistilasta huolimatta yritysrahoituksen kysyntä on ollut vilkasta ja vireillä olevien hakemusten määrä on kohtuullisen suuri.

Leader-ryhmien rahoitusta on maaliskuun loppuun mennessä myönnetty yhteensä 42 yrityksen toimenpiteeseen ja 21 maaseudun kehittämishankkeeseen. Lisäksi Leader-ryhmien hallitukset ovat käsitelleet lukuisia hakemuksia, joista ei ole vielä virallisia päätöksiä.

Yritysrahoitus on kohdistunut laaja-alaisesti maatalouden alkutuotannon kokeilusta digitaalisten palvelumallien kehittämiseen ja yritysten omistajanvaihdoksiin.

Kehittämishankkeiden osalta keskeisiä kohteita on ollut maaseudun toimintaympäristön monipuolinen kehittäminen. Leader-rahoituksen julkiseen rahoitusosuuteen sisältyy myös alueen kuntien myöntämä kuntaraha, joka on 20 prosenttia hankkeen kustannuksista.

– Ohjelmakauden 2023–2027 uudet tukimuodot on otettu hyvin vastaan ja niille on ollut kysyntää. Erityisen iloisia olemme siitä, että yritysten omistajanvaihdoksiin on haettu rahoitusta. Etelä-Savossa on paljon yrityksiä, joissa omistajanvaihdos on ajankohtainen lähivuosina, kertoo Anssi Gynther Veej'jakajasta.

Yleishyödylliseen kehittämiseen Leader-rahoitusta saavat muun muassa Sääminki-Seura ry Pihlajaveden järvisaariston kulttuurihistoriaan liittyvään hankkeeseen ja useat kyläseurat kylätalojen kehittämiseen. Suur-Savon Reserviupseeripiiri toteuttaa Etelä-Savossa kaksi varautumishanketta, joihin molemmat Leader-ryhmät ovat myöntäneet rahoitusta. Kyseessä on yleishyödyllinen investointi, jossa hankitaan tarvikkeita kolmen varautumiskokonaisuuden muodostamiseen.