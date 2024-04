Espoon Iso Omenaan Suomen uusin myymälä-sairaala: Silmäasema-myymälästä ja Medilaserista uusi Silmäaseman näkemisen keskus

Uusi Ison Omenan Silmäasema-kokonaisuus on myymälä-sairaala, jossa asiakkaat saavat käyttöönsä entistäkin parempia näkemisen ja silmäterveyden palveluja yhden katolta alta. Uuden myymälän myötä asiakkaiden saataville avautuu suurempi, uudenlainen myymälä, jossa on aiempaa laajempi palvelu- ja kehysvalikoima. Kun myymälän yhteydessä toimii myös silmäsairaala, on asiakkaiden erityisen helppo hakeutua myös silmälääkärien vastaanotolle, aina vaativiin silmäleikkauksiin asti. Käytettävissä on myös silmien rakennekuvaus eli OCT-tutkimus, jolla saadaan tarkkaa tietoa silmien terveydentilasta. Uusi Ison Omenan myymälä-sairaala palvelee 35 silmäasiantuntijan voimin.

”Suomalaisten silmäsairaudet yleistyvät jatkuvasti väestön ikääntyessä ja samalla näkemisen vaatimukset muuttuvat niin työssä kuin vapaa-ajallakin. Tuoreen Näin Suomi näkee 2024 -tutkimuksen mukaan kaikkiaan 89 % suomalaisista kokee ainakin joskus silmäterveyden vaivoja, ja silmäterveydestä huolehtiminen on tärkeää 73 %:lle suomalaisista. Näön korjaaminen optimaaliseksi on erittäin tärkeää joka toiselle: lisäksi noin yksi kolmesta haluaa nähdä hyvin, mutta hyväksyy heikomman näön kuitenkin joissakin tilanteissa. Ison Omenan Silmäsairaalassa vastataan näihin kasvaviin tarpeisiin, kun pääsemme yhdistämään näkemisen ja silmäterveyden parhaan osaamisen optimaalisella tavalla”, kertoo Silmäasema Sairaala Oy:n toimitusjohtaja ja silmätautien erikoislääkäri Ulla Näpänkangas.

Medilaser-nimi siirtyy arkistoon – ammattitaito pysyy

Vuonna 1998 perustettu Medilaser Oy ja Silmäaseman silmäsairaalatoimintaa harjoittava Silmäasema Sairaala Oy yhdistyvät vuoden 2020 lopussa, jolloin fuusiosta syntyi vahva suomalainen silmien terveyteen keskittynyt asiantuntijayritys. Fuusiosta huolimatta Isossa Omenassa on käytetty pääkaupunkiseudun asiakkaille tuttua Medilaser-nimeä vielä näihin päiviin asti.

”Kun myös Silmäaseman omistava Coronaria Oy osti Medilaser Oy:n enemmistöosuuden vuonna 2017, oli Medilaser Suomen johtava silmäkirurgiaketju. Kun Medilaser ja Silmäasema Sairaala Oy yhdistyivät, muodostimme tuolloin suomalaisten palvelukseen uuden ja vahvan, täysin kotimaisen toimijan, joka tarjosi ja tarjoaa edelleenkin laadukasta diagnostiikkaa ja hoitoa kaikkiin silmien terveyteen ja näkemiseen liittyviin tarpeisiin. Tällä tiellä olemme jatkaneet edelleen, ja Silmäasema Sairaala Oy on nykyisin Suomen suurin silmäterveyden alan toimija, joka työllistää kaikkiaan yli tuhat huippuammattilaista moniammatillisissa tiimeissä, jotka saavat jatkossa palvella asiakkaita alan uusimmissa ja tasokkaimmissa puitteissa Isossa Omenassa”, Näpänkangas kertoo.

Vuonna 1998 perustettu Medilaser aloitti Isossa Omenassa silmäkirurgian ensimmäisenä toimijana Espoossa vuonna 2007 ja toiminta kasvoi merkittävästi koko ajan.

”Medilaserin konseptia käytiin katsomassa ulkomailta saakka, mutta nyt toiminta nousee edelleen uudelle tasolle, kun uudessa myymälä-sairaalassa voimme palvella asiakkaita entistä paremmin hyödyntämällä joustavasti myös optiikan asiantuntemusta. Silmälääkärit ja optikot voivat työskennellä työpareina ja hoitavat asiakkaan silmien ongelmat ja tarpeet laaja-alaisesti. Erittäin kattavilla ja laadukkailla tutkimuslaitteilla pääsemme diagnoosiin ja hoitopäätöksiin tarkasti ja nopeasti. Tavoitteenamme on aina diagnostiikan ja hoitojen huippulaatu”, vanhan Medilaserin perustajaosakas ja silmätautien erikoislääkäri Harri Koskela sanoo.