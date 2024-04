Kotimainen hampurilaisketju Friends & Brgrs täyttää 10 vuotta

Vuonna 2014 perustetun Friends & Brgrsin tarina sai alkunsa Pietarsaaresta. Sen perusti kuusi pietarsaarelaista ystävystä, jotka rakastivat kahta asiaa: burgereita ja matkailua. He kerääntyivät vuorotellen toistensa luo, kokkasivat burgereita ja perustivat viimein oman ravintolan. Inspiraatiota haettiin myös ulkomailta. Friends & Brgrs toi Suomeen mm. Smashing-tekniikan, jonka avulla pihvit säilyttävät mehevän arominsa.

Toimitusjohtaja Tuomas Piirtolan mukaan Friends & Brgrs on pitäytynyt alun yksinkertaisessa ajatuksessa. Tavoitteena on tehdä suomalaisille maailman parhaita kotimaisia burgereita. “Meille tärkeää on parhaan mahdollisen hampurilaiskokemuksen tavoitteleminen ja se vie meitä eteenpäin. Yhdistämme tähän kotimaisuuden, joka on meille sydämen asia ja 95% raaka-aineistamme tulee Suomesta.” Piirtola kertoo.

10-vuotinen matka on myös tuonut työtä Suomeen. Friends & Brgrs työllistää vuonna 2024 n. 600 henkilöä. Ravintola on monelle nuorelle ensimmäinen työpaikka, joten työtyytyväisyys on ketjulle etusijalla. Friends & Brgrs kertookin tavoitteekseen tarjota työpaikan, jossa ihmiset viihtyvät, ja kokevat samaa tekemisen riemua ja ystävyyttä, kuin perustajat aikoinaan. Yrityksen viimeisimmässä henkilöstötutkimuksessa yli 97 % vastasi, että he suosittelisivat yritystä työnantajana ystävilleen.

“Haluamme kiittää asiakkaita 10-vuotisesta matkasta. Ennen kaikkea kiitos kuuluu kuitenkin työntekijöillemme ja kumppaneillemme. Tästä on hyvä jatkaa maailman parhaiden kotimaisten burgereiden tarinaa. ” Piirtola kiteyttää.