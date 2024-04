Espoonlahdessa tukea nuorten vanhemmille digitaalisen maailman ja kasvatuksen kysymyksiin

– On tärkeää auttaa nuorten vanhempia ymmärtämään sitä digitaalista maailmaa, joka on osa nuorten elämää. Nuoret saattavat kohdata väkivaltaa ja konflikteja sekä omassa ympäristössään että digitaalisessa ympäristössä ja tarvitsevat tämän kanssa tukea ja apua ympärillään olevilta aikuisilta, Espoonlahden seurakunnan diakoni Minna Maijanen toteaa.

Puhumaan saapuvat positiivisen kasvatuksen tutkija, filosofian tohtori ja erityisopettaja Kaisa Vuorinen Helsingin yliopistosta sekä kirjailija, luennoitsija, sosiaalinen introvertti, digitaalisten yhteisöjen ja kissavideoiden asiantuntija Jarno Alastalo.

Kahden asiantuntijaluennon jälkeen on paneelikeskustelu. Panelisteina on joukko ammattilaisia, jotka kohtaavat työssään nuoria. Yleisön on mahdollista osallistua keskusteluun yleisökysymysten kautta.

Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Paikalle on helpoin saapua metrolla, sillä kirkko sijaitsee Espoonlahden metroaseman vieressä.

Tekeekö sosiaalinen media nuorista onnellisia?

Iltapäivä alkaa kello 14 Jarno Alastalon luennolla. Yli miljoonan käyttäjän sosiaalisen median palvelun rakentanut Jarno Alastalo kertoo taustastaan peilaten kokemuksiaan digitaalisten yhteisöjen merkityksestä nuorten elämässä.

– Vaikuttaako laaja sosiaalisen median käyttö nuorten onnettomuuteen vai päinvastoin? Miksi joillekin digitaalinen maailma on muuta maailmaa tärkeämpi? Mikä merkitys somepostauksen tykkäyksellä on identiteetille? Miksi jokaisen tulisi katsoa joka päivä kissavideoita? Alastalo pohtii.

Jarno Alastalo on ollut mukana perustamassa Suomi24-yhteisöä, johtanut Aller Median online-liiketoimintaa, suunnitellut vertaistuen Heimo-somen ja on tällä hetkellä mukana myös IRC-Galleriassa. Hän luennoi ja kirjoittaa digitaalisten yhteisöjen merkityksistä, sosiaalisista suhteista verkossa, oudoista tyypeistä ja netin pimeistä ja valoisista paikoista.

Nuorille on tarjottava porkkanaa, ei keppiä

Kello 15 alkava Kaisa Vuorisen luento käsittelee positiivista kasvatusta. Vuonna 2017 Espoon positiivisimmaksi valittu Kaisa Vuorinen on luennoinut yli 20 maassa myönteisyyden ja vahvuuksien voimasta lasten ja nuorten kohtaamisessa.

– Rankaisukeskeisyyden ja tiukentuvan kontrollin sijaan jokaisen lapsen ja nuoren hyvää kasvua ja kehitystä voidaan tukea myönteiseen ja yhteistä hyvää kunnioittavaan suuntaan. Tässä on keskeistä porkkanan tarjoaminen kepin sijasta eli hyvän huomaaminen ja jokaisessa vahvuuksien tunnistaminen sekä osallisuuden rohkaisu! Tämä on kaikkien aikuisten yhteinen juttu, Vuorinen korostaa.

Kello 16 alkavassa paneelikeskustelussa keskustelijoina ovat löytävän nuorisotyön toimintavastaava Eliisa Ahlstedt Aseman lapset ry:stä, tohtoritutkija Malin Fransberg Nuorisotutkimusseurasta, erityisopettaja Lotta Ulvelin, johtava sosiaalityöntekijä Mira Sormunen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen nuorten sosiaalityöstä, vanhempi rikoskonstaapeli Aija Wiskari sekä Espoonlahden seurakunnan nuorisodiakoni Hanne Malkki.

Tilaisuuden järjestää Espoonlahden seurakunta. Siihen käytetään Yhteisvastuukeräyksen 2023 seurakuntakohtaista osuutta paikallisten nuorten hyväksi. Vuoden 2023 keräyksen teemana oli nuorten väkivallan ja konfliktien ratkaisu ja ennaltaehkäisy. Myös tänä vuonna Yhteisvastuukeräyksellä kerätään varoja nuorten hyväksi meillä ja maailmalla.

Nuoret, kasvatus ja digitaalinen maailma la 4.5. klo 14–18 Espoonlahden kirkolla (Kipparinkatu 8, Espoo). Katso tilaisuuden ohjelma.