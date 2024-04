Vattenfall ja VertaaEnsin.fi yhteistyöhön

VertaaEnsin.fi-vertailupalvelun tavoitteena on auttaa suomalaisia löytämään juuri heille sopivat sähkösopimukset. Sähkösopimusten vertailu onnistuu helposti muun muassa sähkön tuotantotavan mukaan. Tällä hetkellä noin joka neljäs palvelun kautta tehty sähkösopimus on täysin fossiilivapaa.

Yhteistyö Vattenfallin kanssa tarjoaa VertaaEnsin.fi-vertailupalvelun käyttäjille uusia vaihtoehtoja pienentää hiilijalanjälkeään. Vuosittaisen Sustainable Brand Index -kyselyn mukaan suomalaiset kuluttajat pitävät Vattenfallin brändiä Suomen vastuullisimpana energia-alalla.

– Vattenfall on fossiilivapaan sähköntuotannon uranuurtaja, joka saa jatkuvasti tunnustusta ilmastotyöstään. Olemme innoissamme yhteistyöstä Vattenfallin kanssa, sillä se mahdollistaa meille ainutlaatuisen tilaisuuden edistää kestävää kehitystä ja tarjota asiakkaillemme lisää ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja, sanoo Vertaa Ensin Suomi Oy:n Partner manager Oskar Blomqvist.

Vattenfallin fossiilivapaat määräaikaiset sähkösopimukset ovat tilattavissa VertaaEnsin.fi-palvelussa erikoishintaan 25. huhtikuuta 2024 alkaen.

Vattenfall on eurooppalainen energia-alan yhtiö, joka myy sähköä kaikkialle Suomeen. Vattenfallilla on Suomessa yhdeksän vesivoimalaitosta, joista suurin on Pamilon voimalaitos Joensuussa Pohjois-Karjalassa.

VertaaEnsin.fi on taloustuotteiden vertailuun erikoistunut verkkopalvelu. Missiomme on auttaa kuluttajia tekemään fiksuja ja tietoisia päätöksiä talousasioissa. Vuosittain yli 1,5 miljoonaa suomalaista kuluttajaa käyttää vertailupalveluamme edullisempien sähkösopimusten ja lainojen löytämiseen täysin ilmaiseksi.