MTK-Vähäkyrö on Vuoden Helmi

MTK-Vähäkyrö on valittu Vuoden 2023 Helmeksi. Palkinto luovutettiin MTK-Vähäkyrölle MTK:n valtuuskunnan kokouksessa 24.4. Espoossa. Vuoden Helmi on MTK-yhdistysten ja metsänhoitoyhdistysten arvostettu tunnustus, joka myönnetään vuosittain yhdistykselle, joka on osoittanut erityistä ansioitumista maaseudun kehittämisessä ja yhteisöllisyyden edistämisessä. MTK-Vähäkyrö ansaitsi tunnustuksen erityisesti ideoimalla ja järjestämällä maaseutuaiheisen valokuvanäyttelyn keväällä 2023. Näyttely koottiin Viljelijä välittää -valokuvakilpailun kuvista.