Talvifestivaalin taloudellinen vaikuttavuus nousee miljoonan euron tasolle – Rukalla tutkitaan tapahtumien aluetaloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia

Talviaikaan järjestetyn kotimaiseen musiikkiin keskittyvän festivaalin kävijätutkimuksen tulokset kertovat tapahtumaan osallistuneiden matkailijoiden ja paikallisten alueelle jättämän eurosumman. Festivaalin talvisella ajankohdalla on myös oma vaikutuksensa rahan käyttöön. Keskimäärin festivaaleilla kävijä käytti rahaa noin 150 euroa vuorokaudessa ja viipymän keskimääräinen pituus oli 3 yötä. Tapahtuman kokonaistaloudellinen vaikuttavuus matkailualueelle nousee yli miljoonaan euroon.

– Festivaalilipun lisäksi talviaikaan majoituskulut nostavat matkailijan jättämää tuloa, mutta ei talvella oikein telttaillakaan voi. Tai voi, ja Kuusamossa upeaa luontoa siihen riittää, mutta se ei välttämättä ole se, mitä musiikkifestivaalille tuleva kotimainen matkailija hakee, Niina Kukka, tapahtumapäällikkö Ruka-Kuusamon matkailusta naurahtaa.

– Tutkimuksessa selvisi myös, miten rahankäyttö jakautui eri toimintojen kesken, kun aikaisemmin alueella on keskitytty seuraamaan pääasiassa majoitus- ja hissilippumyyntiä, myös tapahtumien osalta, Kukka iloitsee tutkimustoiminnan tuoman seurannan kehittymisestä. Tutkimuksen avulla selvisi myös se, mistä tapahtumakävijät pääosin saapuivat. Kolme kärkipaikkakuntaa olivat Oulu, Helsinki ja Rovaniemi.

Tutkimustiedon toteutettiin viikon sisällä tapahtuman jälkeen internet-kyselynä ja kyselyyn saatiin 950 vastausta. Yksi syy miksi tapahtumien vaikuttavuuksia halutaan selvittää, on saada tutkittua tietoa koko toimijaverkostolle.

– Tapahtuman tuottajalle, tässä tapauksessa Sunborn Livelle ja muulle toimijaverkostolle on erittäin tärkeää saada pureskeltua tietoa siitä, miten he ovat työssään onnistuneet ja mitä kehitettävää löytyy. Talous on oleellinen osa, mutta samalla saamme myös kehitysideoita, se on asiakaskokemuksen kehittämisen osalta todella merkittävää, Kukka tarkentaa.

– Meidän tehtävämme matkailualueena on edistää edellytyksiä tapahtumien järjestämiseen. Kertomalla tutkimustuloksia kuusamolaisille ja muille toimijoille edistämme Kuusamon ja kuusamolaisten positiivista suhtautumista erilaisiin tapahtumiin. Tapahtumilla on valtava vaikutus kaupunkien vetovoimaan ja pitovoimaan ja niillä rakennetaan kaupunkikokemusta, ja sen lisäksi ne tukevat paikallistaloutta merkittävästi, kuten jo Harmaa Rinne Festivalin tutkimustulokset osoittivat, tapahtumapäällikkö Kukka summaa.

Harmaa Rinne Festivalin lisäksi tapahtumatietoa kerätään vuoden 2024 aikana vielä neljästä muusta yleisötapahtumasta, joista seuraavana on vuorossa NUTS Karhunkierros 24.–25.5.2024. Tutkimustyön ajurina on halu kehittää Kuusamoa tapahtumamyönteiseksi kaupungiksi.