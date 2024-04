Näyttelijä Peter Franzénille uusi rooli juoma-alalla

Suomalainen Lingoncello teki Ranskan maaseudulla asuvaan ja tilallaan maata viljelevään Peter Franzéniin vaikutuksen ja sai näyttelijän mukaan alkoholialalle. Oivalluksen omaava ja korkeaa laatua edustava suomalainen juomainnovaatio on paitsi maukas, myös tyylikäs kokonaisuus. Brändinrakentamisen ja sen kansainvälisen tunnettuuden kasvattamisen näkökulmasta tunnetun näyttelijän valitseminen tuotteen kasvoiksi ulkomailla on perusteltua. Peter Franzénilla on kuitenkin myös syvempi kiinnostus aiheeseen.

”Olen Ranskassa asuessani oppinut, mikä rooli cello-kategorian juomilla on eurooppalaisessa ruokakulttuurissa. Ne kuuluvat kotien vakiojuomiin ja nostetaan esiin juhla-aterioiden jälkeen. Isännillä ja emännillä on yleensä oma salainen reseptinsä sitruksista, etupäässä sitruunasta, appelsiinista, mandariinista tai limestä valmistettuun cello-likööriin”, kertoo Peter Franzén ja jatkaa: ”Ilahduin, että saman pirteän happamuuden löytää myös meidän puolukastamme. Lingoncello on paitsi nerokas keksintö, myös ainutlaatuinen juoma, joka raikastaa mielikuvaa suomalaisesta alkoholialasta ja vahvistaa Suomen gastronomista roolia kansainvälisessä nautintokulttuurissa.”

Suomalaisella Lingoncellolla tavoitellaan positiota juomatrendien huipulla, eli kesäisissä spritz-juomasekoituksissa, cocktaileissa ja laadukkaiden aterioiden digestiivinä.

”Lingoncello on nimeään myöten täynnä puhdasta suomalaista tyylitajua ja eksotiikkaa. Sen konsepti on selkeä ja nerokas nimi kertoo heti, mistä on kysymys. Puolukka tuo juomaan riittävästi happoa, mikä mahdollistaa myös muiden cocktailklassikoiden versioinnin”, lisää Franzén.

Myös Lingoncello syntyi saunassa

Ohjaaja Juuso Syrjän, Joonas Mäkilän, Mika Wistin ja Roy Heroldin vuonna 2012 perustama juomayhtiö Mother’s Milk Beverages sai Lingoncellon luomisessa yhteistyökumppanikseen Suomen toiseksi vanhimman edelleen toimivan perheyrityksen Lignell & Piispasen. L&P on toinen Lingoncello-brändin omistajista ja vastaa liköörin valmistuksesta, pullotuksesta ja jakelusta. Lingoncello-innovaation lisäksi Mother’s Milk Beverages on luonut myös Puolustuslaitos-juomaperheen, johon kuuluu Puolustuslaitos Leikattua, Puolustuslaitos Viinaa sekä Puolustuslaitos Punaviiniä ja Valkoviiniä.

”Lingoncello on ollut markkinoilla vuoden, mutta matka saunaillan päätteeksi kehitetystä ja lauteiden alla kypsyneestä prototyypistä valmiiksi, kansainvälisille markkinoille sopivaksi tuotteeksi on ollut pidempi. Alusta asti oli selvää, että haluamme hurmata kansainväliset digestiivi- ja cocktailmarkkinat kirpeällä suomalaisella puolukalla”, kertoo Mothers Milk Beveragen perustajaosakas Joonas Mäkilä ja lisää:

”Lingoncello myy Alkon lisäksi hyvällä volyymillä jo Helsinki-Vantaalla ja Rovaniemellä, Arlandan lentokentällä Ruotsissa sekä Tallinnan ja Tukholman laivoilla. Tavoitteenamme on kotimarkkinan lisäksi kasvattaa nyt Saksan, Tšekin, Unkarin ja Englannin markkinaa. Työn alla ovat myös Kanada ja Yhdysvallat. Näihin saamme apua Peter Franzénilta ja hänen viihdealan verkostoltaan maailmalla. Uskon, että yksi oikea kontakti, tilaisuus ja lasillinen voi viedä puolukkajuomamme todella isoihin pöytiin.”

Mättäältä lasiin

Villistä suomalaisesta luonnosta makunsa saavassa Lingoncellossa yhdistyvät makeus, pehmeys ja kirpeys. Maailmanlaajuisesti rekisteröidyn tuotteen brändiin ja pakkauksen ulkoasuun on kiinnitetty erityistä huomiota. Lingoncello voidaan nauttia digestiivinä tai jälkiruuan kanssa sellaisenaan, mutta sitä voi käyttää myös pohjana monenlaisiin juomasekoituksiin. Suomessa mm. Lapland Hotels, Scandic Hotels ja Osuuskauppa Suur-Savo ovat ottaneet juoman kattavaan valikoimaan.



”Tässä tuotteessa kiteytyy suomalainen estetiikka ja maku. Lingoncello nousee tänä keväänä meidän kaikkien hotellien valikoimiin paitsi spritzeinä, myös muina cocktaileina ja näkäräisinä. Ulkomaiset vieraamme ovat olleet myytyjä maistaessaan suomalaista celloa ja uskon, että tässä on mahdollisuuksia vaikka mihin”, kertoo Lapland Hotelsin kehityspäällikkö Riikka Tenhunen ja lisää: ”Pehmeä, mutta puolukkaisen kirpeä maku toimii mainiosti myös Lingoncello & Tonic ja Ling Royal -cocktaileissa sekä Negronin puolukkaisena Lingroni-versiona. Nerokas juoma tuo makua myös moniin jälkiruokiin.”

0,5 litran pullo 19,85 euroa.

Alkoholipitoisuus 25 %

Sokeria 300 g/l

Lingoncello-cocktailit

Lingoncello Spritz

Lingoncelloa 5 cl

Proseccoa 10 cl

Soodaa 3 cl

Puolukoita ja/tai sitruunan viipale

Jäitä

Lasi: Spritz- tai punaviinilasi

Ling Royal

Lingoncelloa 2 cl

Kuohuviiniä 12 cl

Lasi: Kuohuviinilasi

Lingoncello Negroni

Lingoncelloa 4 cl

Punainen vermouth 4 cl

Gin 4 cl

Appelsiinin viipale tai –kuori

Jäitä

Lasi: Old Fashion

Lingoncello Tonic

Lingoncelloa 4 cl

Tonic-vettä

Puolukoita ja/tai sitruunan viipale

Jäitä

Lasi: Highball