IoT Paja Säätiö lahjoittaa kolme miljoonaa euroa korkeakoulujen tutkimukseen ja koulutukseen

IoT Paja Säätiö perustettiin vuonna 2017 tukemaan kotimaisten startup- sekä pienten ja keskisuurien yritysten IoT-teknologiaa hyödyntävien tuotteiden ja palveluratkaisujen kehitystä. Määräaikaiseksi perustetun säätiön toiminta päättyy kuluvan vuoden aikana ja säätiö on päättänyt jakaa jäljellä olevan pääomansa, yhteensä noin kolme miljoonaa euroa, kolmelle suomalaiselle korkeakoululle. Aalto- ja LUT-yliopistojen vastaanottamat lahjoitukset ovat miljoona euroa ja Turun AMK:n saama lahjoitus on 950 000 euroa.

”IoT Paja Säätiön tehtävä on vauhdittaa IoT-teknologioihin perustuvien tuotteiden ja palveluiden kasvua. Koska haluamme edelleen tukea tätä kehitystä ja osaamista Suomessa, olemme säätiössä päättäneet tukea eri korkeakoulujen IoT-teknologioiden ja tekoälyn tutkimusta, koulutusohjelmia ja innovaatiokeskuksia. Investointimme on merkittävä panostus suomalaiseen osaamiseen”, IoT Paja Säätiön toimitusjohtaja Matti Hellgrèn sanoo.

Korkeakoulut käyttävät säätiöltä saamansa lahjoitukset seuraavasti:

Aalto-yliopisto perustaa IoT Paja Säätiön tuella Insinööritieteiden korkeakouluun viisivuotisen työelämäprofessuurin. Osa säätiön tuesta käytetään teollisen internetin uusiin kursseihin ja tutkimukseen.

LUT-yliopisto kohdentaa IoT Paja -säätiöltä saadun lahjoituksen kahteen merkittävään IoT-teknologioita sisältävään alueeseen: sähköiseen liikenteeseen ja tekoälyyn. Säätiön tuen avulla LUTin Lahden kampukselle perustetaan uusi innovaatiotila.

Turun ammattikorkeakoulu käyttää lahjoituksen sulautetun mikroelektroniikan ja IoT:n osaamisen vahvistamiseen, teollisuuden IoT-pohjaisiin autonomisiin järjestelmiin ja IoT:n ja teollisen metaversen yhdistämisen mahdollisuuksiin.

”Keskusteluissamme Aallon, LUTin ja Turun AMK:n kanssa on käynyt ilahduttavan selväksi opiskelijoiden kova kysyntä monivuotisille IoT -koulutus- ja tutkimusohjelmille. Toivommekin säätiössä, että nyt perustettavat tutkimus- ja koulutusohjelmat kannustaisivat myös muita säätiöitä ja yrityksiä joko liittymään nyt perustettaviin monivuotisiin hankkeisiin tai tukemaan vastaavalla tavalla omien teknologia-alueidensa kehitystä”, Hellgrèn toteaa.

Satojen kotimaisten yritysten IoT-sparraaja

IoT Paja Säätiö perustettiin vuonna 2017 Microsoftilta saadun noin 14 miljoonan Yhdysvaltain dollarin kertaluontoisen lahjoituksen turvin. Microsoftin lahjoitus oli osa yhtiön Suomi100-juhlavuoden hankkeita. Toimintansa aikana säätiö on tarjonnut ohjelmistoalustoista riippumatonta, erityisesti ensivaiheen tuotekehitystukea ja liiketoiminnan sparrausta lähes 400 kotimaiselle yritykselle ja myöntänyt asiakasyrityksilleen rahallista tukea yhteensä noin kolme miljoonaa euroa.

Säätiön toiminnan yksi tärkeimpiä kulmakiviä on ollut sen Espoossa sijainnut huippuluokan laboratorio, jonka asiantuntijatiimi on opastanut ja auttanut yrityksiä heidän IoT-hankkeissaan. Säätiön laboratoriotiloissa asiakkaat ovat pystyneet käyttämään ensiluokkaisia laitteita prototyyppien kehityksessä samalla kun he ovat voineet hyödyntää säätiön tiimin pitkän linjan kokemusta esimerkiksi ohjelmistoteknologioiden, elektroniikan mekaniikan ja myös kaupallisten liiketoimintasuunnitelmien alueilta.

IoT Paja Säätiön toiminnan aikana tekoäly- ja IoT-pohjaiset laitteet ja palvelut ovat kehittyneet kasvavalla vauhdilla kohti valmiita kaupallisesti saatavilla olevia ratkaisuja. Säätiö myi laboratoriotoimintansa vuoden 2023 lopussa suomalaiselle teknologiayritykselle ja määräaikaiseksi perustetun säätiön toiminta päättyy kuluvan vuoden aikana.

Lisätietoja:

Matti Hellgrèn, toimitusjohtaja, IoT Paja Säätiö

Puhelin: 040 5002882

Sähköposti: matti.hellgren@iotforge.fi