Kuvataiteilija Heli Hiltusen näyttely Sydämen oppivuodet avautuu kesäkuun alussa Hyvinkään museokeskus Taikassa

Museokeskus Taikan kesän 2024 näyttely on kuvataiteilija Heli Hiltusen Sydämen oppivuodet. Näyttelyssä nähdään teoksia, jotka Hiltuselle tyypilliseen tapaan yhdistelevät maalausta, valokuvaa ja erilaisia tekstinpätkiä.

Näyttelyn ilmavalle esitystavalle tarjoavat vastapainoa Hiltusen teokset, joissa eri tekniikoiden ja materiaalien yhdistelmät muodostavat kollaasinomaisia, kerroksellisia kokonaisuuksia, jotka levittelevät juuriaan länsimaiseen taidehistoriaan, nykyiseen kuvalliseen kulttuuriimme sekä Hiltusen omaan henkilöhistoriaan.

Kuvallisten kerrosten lisäksi Heli Hiltusen teokset ovat täynnä ajallisia kerrostumia. Hänen teoksensa käsittelevätkin usein muistia, aikaa ja muistoja.

- Erityisesti sellaiset teokset, joissa Hiltunen hyödyntää vanhoja valokuvia ja dokumentteja imevät katsojan tahtomattaankin matkalle toiseen aikaan ja paikkaan, museokeskus Taikan intendentti Aura Dufva kertoo.

Heli Hiltusen teokset kertovat tarinoita ihmisistä, joiden kanssa taiteilija varttui. Perheenjäsenten toisilleen lähettämät kirjeet, viranomaispäätökset tai arkisista kodin toimista kertovat listat ja lappuset yhdistettynä mustavalkokuviin kokoavat yhteen muistoja ja merkityksiä menneiltä vuosilta.

Menneestä muistuttaa myös näyttelytilaa hallitseva vastavalmistunut teos, joka lainaa muotonsa vanhoilta seurantalon näyttämönkulisseilta. Samalla se toimii osiin purettuna, tilallisena maisemamaalauksena, joka osoittaa Hiltusen teknisen taituruuden maalarina.

Heli Hiltunen (s. 1960) on Helsingissä asuva kuvataiteilija, joka on valmistunut Kuvataideakatemiasta vuonna 1990. Hiltunen sai vuonna 2001 Suomen merkittävimmän kuvataidepalkinnon Ars Fennican, ja hänen teoksiaan on monissa suomalaisissa ja pohjoismaisissa taidekokoelmissa.

Heli Hiltunen - Sydämen oppivuodet

Museokeskus Taika

6.6.–1.9.2024

Lisätietoja näyttelystä sekä haastattelupyynnöt:

intendentti Aura Dufva

aura.dufva@hyvinkaa.fi

p. 040 480 1776