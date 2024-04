Mape Morottajan uutuuskirja Missä on puolet minusta? seuraa 11 suomalaisen tarinaa, kun he selvittävät DNA-testaamisen avulla totuuden juuristaan

Suomessa on tilastokeskuksen arvion mukaan noin satatuhatta isätöntä ihmistä, ja edelleen vuosittain kaksi prosenttia syntyneistä on lapsia, joiden isästä ei ole tietoa.

Mape Morottajan uutuuskirja Missä on puolet minusta? kokoaa yhdentoista suomalaisen tarinan heidän etsiessään omaa isäänsä tai sukusolujensa luovuttajaa. Samalla teos pohtii uudenlaisia moraalisia kysymyksiä, joita DNA-testaukseen liittyy.

Ninnin tytär teki dna-testin, ja mummin petos paljastui. Isän hauta avattiin, jotta Tarja sai varmuuden juuristaan. Jukan biologinen isä suree, ettei tiennyt 36 vuoteen poikansa olemassaolosta. Itsellinen äiti Nina löysi lahjasolulapselleen 19 sisarusta.

Teoksen tarinoissa kuljetaan aina 1950-luvun olemattomien ehkäisykeinojen päivistä tähän hetkeen ja luovutetuilla sukusoluilla alkunsa saaneisiin lapsiin. Kirjan tarinat ovat vain jäävuoren huippu. Näitä tarinoita on Suomessa jo tuhansia.

Äiti voi olla ainoa ihminen, joka on kohdannut isän, mutta ei ehkä halua vastata lainkaan isään liittyviin kysymyksiin. Enää isäänsä etsivät eivät kuitenkaan ole äidin muistin tai hyväntahtoisuuden varassa ja lahjasolulapsetkin saattavat selvittää anonyymin sukusolujensa luovuttajan henkilöllisyyden. Dna-testaus on mullistanut perheiden, sukujen, sisarusten, lasten ja vanhempien suhteita ympäri maailman. Yhä useamman on mahdollista saada biologiset juurensa selville muutaman kymmenen euron hintaisella kaupallisella dna-testillä.

Vuoden 2023 lopulla Yle Areenassa julkaistiin Mape Morottajan ohjaama ja käsikirjoittama, suureen suosioon singahtanut dokumenttisarja Puolet minusta?, jossa kaksi henkilöä lähtee etsimään biologisia isiään dna-testien avulla.

"Dokumenttisarjaa tehdessäni ymmärsin, kuinka dna-testit ovat muuttaneet maailmaamme. Niiden avulla voidaan päästä kiinni kirkonkirjoihin kätkettyihin salaisuuksiin ja valheisiin ja sitä kautta omiin todellisiin juuriin. Dna-testauksen maailma on kiehtova, mutta sen kepeän pinnan alta löytyy valtava tunnevyyhti – koskettavia kohtaamisia, mutta myös rikkovia torjumisia”, Morottaja kertoo.

Mape Morottaja on tehnyt pitkän uran Ylellä käsikirjoittajana ja ohjaajana. Häneltä on aiemmin ilmestynyt teos Vaikket suojellut minua kaikelta (Like, 2022).

Missä on puolet minusta? ilmestyy painettuna, e-kirjana sekä Krista Putkonen-Örnin lukemana äänikirjana. Teos on arvostelu- ja käsittelyvapaa 9.5.

