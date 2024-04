Tuottajavastuu koskee nyt 30 000 uutta yritystä: Rinki auttaa yrittäjiä Tuottaja vastaa! -podcastilla

Aikaisemmin isot yritykset ovat vastanneet myös pienten yritysten pakkausjätteiden kierrätyksestä, mutta jätelain laajennuksen myötä siihen velvoitetaan kaikki, jotka tuottavat pakkausjätettä Suomen markkinoille – joko pakkaajina tai maahantuojina. Ensimmäisen kerran pienten yritysten pitää raportoida pakkauksensa ja niissä käytetyt materiaalit helmikuussa 2025.

Monissa yrityksissä muutos on herättänyt paljon kysymyksiä. Ringin neliosainen podcastsarja Tuottaja vastaa! auttaa yrityksiä mahdollisimman sujuvaan siirtymään vastaamalla yleisimpiin kysymyksiin. Asiantuntijat kertovat sarjassa, ketä tuottajavastuu koskee, mitä se maksaa sekä miten raportointi hoidetaan.

– Halusimme tavoittaa podcastilla pienemmät pakkausjätettä Suomen markkinoille tuottavat yritykset. Pakkausten tuottajavastuu -järjestelmään liittyminen ja raportointi saattavat vaikuttaa monimutkaisilta, mutta podcastin avulla osoitamme, että kyseessä on melko helppo järjestelmä, joka ei tule pienille yrityksille yleensä edes kalliiksi. Tärkeintä on, että ihan kaikki osallistuvat kiertotalouden ylläpitoon, kertoo Ringin toimitusjohtaja Juha-Heikki Tanskanen.





Tuottaja vastaa! -podcastin jaksot: Tuottaja vastaa! Podcast tuottajavastuusta - Rinkiin.fi



1.⁠ “Tuottajavastuu on reiluuspeli!”

⁠Tuottajavastuulla tarkoitetaan sitä, että yritys vastaa pakkausjätteestä, jota se tuottaa Suomeen. Mutta miksi kuluttajien kierrätysinto on yritysten vastuulla? Haastattelussa ympäristöministeriön lainsäädäntöneuvos Jussi Kauppila.



2. “Koskeeko tuottajavastuu myös meitä?”

Lyhyestä virsi kaunis: pakkausten tuottajavastuu koskee kaikkia, jotka tuottavat Suomen markkinoille pakkausjätettä. Mutta kysymys kuuluukin, mikä on pakkaus? Viljelijät voivat pakata käsittelemättömiä elintarvikkeita viljelypakkauksiin liittymättä tuottajayhteisöön, mutta pitääkö kampaajan maksaa jätemaksuja myydyistä sampoopurkeista tai ravintoloitsijan take away-rasioista? Haastattelussa Ringin asiantuntija Heidi Plattonen.



3. “Voiko tuottajavastuu viedä vararikkoon?”

Hyvät uutiset heti kärkeen! Tuottajavastuumaksujen ei pitäisi juurikaan vaikuttaa liiketoimintaan – ainakaan pienemmissä yrityksissä. Kierrätysmaksujen hintaan voi vaikuttaa usein myös itse. Haastattelussa tuottajayhteisöjen edustajat eli Sumin Mika Surakka ja Suomen Pakkaustuottajien Pekka Tommola sekä.



4. “Onko raportointi kauhean hankalaa?”

Mitäs sitä kaunistelemaan – pakkausten tuottajavastuuseen liittyy byrokratiaa, lippusten ja lappusten selvittelyä ja lomakkeiden täyttöä. Mutta ohjeet ovat selkeät ja kaikesta on selvitty! Kun pakkausmateriaaleista joutuu pitämään parempaa kirjaa, yritys voi myös seurata, tuleeko tilattua oikeanlaisia pakkauksia ja sopiva määrä. Haastattelussa Pirkanmaan ELY-keskuksen ylitarkastaja Milla Kolehmainen.





Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy on palveluyhtiö pakkausalan tuottajayhteisöille, tuottajavastuullisille yrityksille ja kaikille suomalaisille. Yhdessä tuottajayhteisöjen kanssa Rinki tekee pakkausten lajittelun helpoksi kuluttajille ja tuottajavastuun hoidon vaivattomaksi yrityksille.



Tuottaja vastaa! on kuultavissa Ringin nettisivuilta sekä kaikilta yleisimmiltä podcastalustoilta. Sarjan toimittaa Outi Kaartamo ja sen on tuottanut F-tuotanto.