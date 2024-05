KUTSU: ANTTI VAHTERA – MONESSA LIEMESSÄ KEITETTY -kirjan julkistustilaisuudet Helsingissä 22.5.2024 klo 15.00 ja Turussa 23.5.2024 klo 12.00.

Vuonna 1960 syntynyt Antti Vahtera on yksi niistä kokeista, jotka tekivät kokkaamisesta muotiammatin, ravintolasyömisestä meilläkin trendikästä ja tuulettivat suomalaista keittiötä kansainvälisin vaikuttein. Tv-hitti Kokkisota oli suunnannäyttäjä ja Vahteran lukuisat ruokakirjat jo klassikkoja. Elämäkertateoksessa Antti Vahtera - Monessa liemessä keitetty käydään läpi kiinnostavia, hauskoja ja joskus surkuhupaisiakin sattumuksia ravintolamaailmassa ja kuvaillaan vauhdikkaasti alan muutosta. Oppipoika sai kyytiä 70-luvulla, selviytyi sortuvan Neuvostoliiton ruokapulasta Moskovan suurlähetystön keittiössä 80- luvulla ja nousi maineeseen Bocuse d´Or -kilpailijana 90 -luvulla. Oma ravintola vuosituhannen alussa oli ainakin kymmenen vuotta aikaansa edellä. Pitkä ura seurapiirien personal chefinä on tutustuttanut herroihin ja joihinkin narreihinkin. Hän on kokannut useammallekin presidentille ja kouralliselle vuorineuvoksia. Antin ystäväpiiriin kuuluvat muiden keittiösuuruuksien ohella muun muassa tämän hengenkin kerran pelastanut Timo Koivusalo, Mato Valtonen, Tapio Liinoja ja sijoittajasuuruus Rauno Puolimatka. Suomen keittiömestarien todellinen guru Eero Mäkelä oli Antin oppi-isä ja nuorena kuollut ruokakirjailija Visa Nurmi sielunkumppani.

Vauhdikkaan elämäntarinan mausteeksi on kirjassa ripoteltu ruokaohjeita matkan varrelta antamaan ajankuvaa ja kutittelemaan esiin makumuistoja.

Teoksen on Antin kanssa kirjoittanut tuttu turkulainen mediapersoona ja tietokirjailija Markku Heikkilä, jolla on paitsi luistava kynä, myös hyvä ruokahalu.

