Kainuun ELY-keskuksen lausunto Ristijärven Isolehdon tuulivoimapuiston YVA-ohjelmasta

ABO Wind Oy suunnittelee Ristijärven Isolehdon alueelle enintään 39 tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltujen voimaloiden yksikköteho on 7-10 megawattia ja voimaloiden kokonaiskorkeus enintään 320 metriä. Suunniteltu tuulivoima-alue sijoittuu Ristijärven kunnan pohjoispuolelle, Puolangantien ja Hyrynsalmentien väliselle alueelle. Tuulivoima-alueen pinta-ala on noin 4 900 ha. Tällä hetkellä alueella on lähinnä metsätalouskäytössä olevia maita.

Hankealueella tuotetun sähkön siirtoon valtakunnanverkkoon on tarkastelu kahta päävaihtoehtoa, joissa molemmissa liityntäpiste on Fingridin Seitenoikean sähköasema tuulivoima-alueesta itään. Kaikissa vaihtoehdoissa suunnitellaan toteutettavaksi 400 kV ilmajohtoa.

Vaihtoehdossa 1 (SVE1) voimajohto kulkee tuulivoima-alueen itäosasta Fingridin voimassa olevan voimajohdon rinnalla itään suoraan Seitenoikean sähköasemalle.

Vaihtoehdossa 2 (SVE2) voimajohto kulkee Hyrynsalmen kautta, osin olemassa olevan voimajohdon rinnalla ensin tuulivoima-alueelta koilliseen ja sitten Kajaven olemassa olevan 110 kV johdon rinnalla kaakkoon Seitenoikealle.



Yhteysviranomainen tiedotti arviointiohjelmasta ja sen nähtävillä olosta sekä mielipiteiden ja lausuntojen esittämisen mahdollisuudesta julkisella kuulutuksella 15.2.-18.3.2024. Nähtävillä oloaikana saatiin 25 lausuntoa ja 3 mielipidettä. Lausunnoissa ja mielipiteissä korostuivat erityisesti hankkeen yhteisvaikutukset seudun muiden vireillä olevien tuulivoimahankkeiden kanssa.

YVA-ohjelmasta saadussa palautteessa merkittävimpinä mahdollisina yhteisvaikutuksina korostuivat erityisesti ihmisten elinoloihin ja maisemaan kohdistuvat vaikutukset sekä luontovaikutukset, muun muassa ekologisten yhteyksien osalta. Hankkeella voi mahdollisesti olla yhteisvaikutuksia myös muiden hankealueella tai sen läheisyydessä olevien elinkeinotoimintojen kanssa.

Yhteysviranomainen toteaa, että arviointiohjelma täyttää ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun asetuksen 3 §:n sisältövaatimukset, kun lausunnossa esitetyt tarkennukset ja lisäykset otetaan huomioon.

Arviointisuunnitelma ja ELY-keskuksen lausunto kokonaisuudessaan löytyvät ympäristöhallinnon verkkosivuilta: www.ymparisto.fi/isolehto-tuulivoima-YVA