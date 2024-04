Jopa +60 % myyntipiikkejä – Prisman data osoittaa kuinka suomalaiset hurahtivat huoltamaan pyöriään

Suomalainen ostaa yhä useammin Prisman myyntidatan valossa sähköpyörän, sillä niiden myynti kasvoi maaliskuussa 40 prosenttia verrattuna vuoden takaiseen ja jo tuolloin trendi oli nouseva.

“Sähköavusteisten pyörien suosio on selvästi aikaistanut ja pidentänyt pyöräilykautta, sillä niiden kanssa on helpompi liikkua vaikkapa ympäri vuoden. Prisman myyntidatan perusteella kiinnostava yksityiskohta on myös, että lasten kuljettaminen pyörän kyydissä on lisääntynyt. Lasten kuljetusistuimien myynti yli kolminkertaistui maaliskuussa verrattuna vuodentakaiseen. Matkoja hoitopaikkaan tai päiväkotiin saatetaan ehkäpä nyt taittaa pyörän kyydissä edellistä vuotta enemmän. Vaikka Suomen kevät onkin tehnyt vielä tepposet, tavallista lauhempi maaliskuu vauhditti pyöräkauden aikaisempaa starttaamista edellisvuoteen verrattuna. Toki mikäli sää jatkuu kylmänä, se varmasti vaikuttaa kevään myynteihin”, Prisman urheilun myyntipäällikkö Anu Keskinen toteaa.

Suuren kysynnän vuoksi Prismoissa on laajennettu pyörävalikoimaa merkittävästi.

”Olemme huomanneet asiakkaiden hintahaitarin laajentuneen merkittävästi pyöräilyn suosion kasvun myötä. Tällä hetkellä valikoimassa on erittäin edullisista malleista aina 6 000 euron pyöriin ja kauppa käy kaikissa hintaluokissa,” Keskinen sanoo.

Aiempien kevätsesonkien aikana pyörien saatavuuksissa on nähty hetkittäisiä puutteita maailmalla tapahtuneiden tilanteiden vuoksi, mutta Keskisen mukaan Prismassa tilanne on kovasta myynnin kasvusta huolimatta tällä hetkellä hyvä.

”Saatavuus on parempi kuin viime vuonna ja toistaiseksi tilanne on meillä hyvä.”

Lisävarusteissa +59 % nousua - järeisiin lukkoihin panostetaan uudella tavalla

Prisman datan perusteella vaikuttaa siltä, että suomalainen haluaa pitää nimenomaan itse pyörästään entistä parempaa huolta, sillä erilaisia pyöräilytarvikkeita on myyty 59 prosenttia enemmän verrattuna vuodentakaiseen.

Muun muassa renkaiden ja paikkaustarvikkeiden myynti kasvoi 55 prosenttia, pumppujen 87 prosenttia, lokasuojien 52 prosenttia ja istuimien 55 prosenttia.

“Nämä ovat erittäin kovia lukuja ja kertovat siitä, että moni suomalainen huoltaa nyt itse pyöräänsä aiempaa useammin ja ehkäpä samalla yrittää haastavina aikoina säästää pyörähuollon kuluissa. Tätä tukee sekin, että esimerkiksi voitelu- ja puhdistustuotteet ovat käyneet hyvin kaupaksi: ketjuöljyjen myynti kasvoi 64 % ja pesuaineiden 68 % verrattuna vuodentakaiseen. Pyörän kunnosta huolehtiminen on niin turvallisuuden, ajomukavuuden kuin pyörän elinkaarenkin kannalta fiksua tekemistä. Suuremmat huollot kannattaa teettää huoltopalveluita tarjoavissa toimipaikoissa” Keskinen toteaa.

Samalla kun omasta pyörästä halutaan pitää selkeästi aiempaa parempaa huolta, suomalaiset panostavat Keskisen mukaan nyt myös etenkin lukkoihin.

”Lukkojen myynti on kasvanut 55 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Maaliskuun datasta näkyy, että vaikka spiraalilukkoja on ostettu eniten, hiukan yllättäen siirtymää on havaittavissa myös kalliimpiin lukkoihin, kuten esimerkiksi taittolukkoihin. Tässä taustalla on varmasti niiden turvallisuus yhdistettynä pyörävarkauksien kasvaneeseen määrään ja niistä julkisuudessa puhumiseen sekä työsuhdepyörien määrän kasvu. Lukot ovat yksi verottajan hyväksymistä varusteista, jotka tulee hankkia heti pyörän hankinnan yhteydessä. Spiraalilukot puolestaan ovat edullisia ja niitä myydään myös niin sanotusti kakkoslukoksi tai niillä voi lukita vaikkapa kypärän pyörään. Tämä selittää niiden ison osuuden myyntidatasta”, Keskinen analysoi.

Työsuhdepyöräily vauhdittaa myyntiä

Pyöräilyn positiivista myyntikehitystä on vauhdittanut entisestään myös työsuhdepyöräilyn suosion kasvu ja se, että yhä useampi yritys haluaa tarjota tänä päivän työntekijöilleen mahdollisuuden työsuhdepyörään. Prisma aloitti työsuhdepyörien myymisen syksyllä ja jo nyt on selvää, että niitä hankitaan moniin eri käyttötarkoituksiin.

“Osa saattaa ajaa sähköpyörällä pidempää työmatkaa läpi vuoden myös pakkasilla ja osa hakee työsuhdepyörän lyhyemmälle työmatkalle ja välttääkseen vaikkapa kaupungin ruuhkat. Samalla hoituvat päivän kuntoilut, oli alla sitten sähköpyörä tai luomupyörä”, Keskinen toteaa.

Keskisen mukaan työsuhdepyöräilystä voidaan puhua tietyllä tapaa jo lähitulevaisuuden trendinä.

”Olemme Prismassa lisänneet sähköpyörien valikoimaa runsaasti, ja meille tulee uusia operaattoreita kumppaneiksi. Työsuhdepyöräily on siitä erinomaista, että näitä pyöriä saa käyttää myös vapaa-ajalla ja tulevaisuudessa uskomme, että yhä useampi yritys haluaa tarjota tämän edun työntekijöilleen ja kannustaa liikkumaan pyöräillen.”