Palkittu virtuaalinen kirjallisuusfestivaali LANU! järjestetään ensimmäistä kertaa myös livetapahtumana

LANU! festivaali verkossa 4.5.–7.6.2024

Yleisötapahtuma Oodissa 4.5.



Tapahtuman teemaksi on valittu itseilmaisu. Suorana lähetyksenä striimattavan päätapahtuman jälkeen kaikki ohjelmat ovat vapaasti katsottavissa festivaalin YouTube-kanavalla @Lanufestarit. Myös vuoden 2022 ohjelmisto palautuu katsottavaksi. Yhteensä nähtävillä on yli kaksikymmentä kirjallisuusaiheista videota.



Lyhytdokumenttisarjan tähtinä nähdään kirjailija Timo Parvela ja kuvittaja Pasi Pitkänen, sarjakuvapiirtäjät JP Ahonen ja Miila Westin, kirjailijat Vehka Kurjenmiekka ja Dess Terentjeva sekä kirjailija ja selkokirjailija Satu Leisko. Studiokeskustelijoiksi saapuvat kuvittajat Emmi Jormalainen ja Maria Makkonen, kirjailijat Jukka Behm, Katariina Kotila, Johanna Förster ja Niklas Ahnberg. Aikuisten asiaohjelman teemana on lukutaitokasvatus. Keskustelijoina ovat Lastenkirjainstituutin toiminnanjohtaja Kaisa Laaksonen, opettaja ja kirjailija Leena Paasio, Lukufiilis-verkkojulkaisun toimittaja Otto Rantanen sekä opiskelija Telma Posa. Haastattelijana toimii Rosa Meriläinen. Kallion lukion KirjaKallio-opiskelijaryhmän nuoret toteuttavat tapahtumassa nähtävän näytelmällisen draamavinkkauksen.



Ohjelmaan kuuluu festivaalin verkkosivulta ilmaiseksi ladattavat laajat tehtäväpaketit, joita voi vapaasti hyödyntää opetuksessa. Festivaalia on ollut tekemässä myös joukko nuoria Lahdesta ja pääkaupunkiseudulta, jotka toimivat esiintyjinä, haastattelijoina ja sosiaalisen median tuottajina.



Virallisen ohjelman ohella LANU! Freestyle vapaaohjelmakokonaisuus nostaa esiin kirjallisuudentekijöiden omissa sosiaalisen median kanavissaan järjestämää ohjelmaa. Freestyle-viikolla 5.–12.5. luvassa on kirjallista showpainia, podcast pöytälaatikkoon jääneistä romaaneista, virtuaalijulkkareita, vinkkejä hurjien hirviöhahmojen piirtämiseen sekä paljon muuta kiehtovaa kirjallisuuspöhinää. Freestylen ohjelmat löytyvät sosiaalisesta mediasta tunnisteella #lanufreestyle2024. Ohjelmakartta on ladattavissa festivaalin verkkosivulta.



Neljättä kertaa järjestettävä LANU! sai alkunsa koronakeväänä 2020, kun joukko kirjallisuudentekijöitä halusi järjestää lapsille ja nuorille ohjelmaa sosiaalisessa mediassa. Festivaalin toteuttava LANU ry on palkittu Kirja-alan edistämispalkinnolla ja Onnimannilla. Yhdistyksen tavoitteena on edistää lasten ja nuorten lukuharrastusta sekä lisätä kotimaisen lanu- ja young adult -kirjallisuuden näkyvyyttä.



Lehdistön edustajilla on mahdollisuus nähdä dokumentit ennakkoon.



Verkkosivu ja ohjelmatiedot: https://www.lanufestarit.fi/