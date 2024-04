Skanskalle korkein työturvallisuuden tasoluokitus

Työterveyslaitoksen Nolla tapaturmaa -foorumi on jälleen jakanut työturvallisuuden tasoluokitukset jäsentyöpaikoilleen. Luokituksen sai tänä vuonna 108 työpaikkaa.

Skanska Infra ja Skanska Talonrakennuksen Itä-Suomen alueyksikkö ylsivät tasolle 1 yhdessä 57 muun työpaikan kanssa. Kummassakaan ei vuonna 2023 sattunut omalle henkilöstölle yhtään poissaoloon johtanutta tapaturmaa. Skanska on tänä vuonna ainoa rakennusyritys korkeimmalla tasolla.

”Nolla tapaturmaa -foorumin jakama tunnustus on erinomainen ja konkreettinen osoitus työturvallisuuden eteen tekemämme työn vaikuttavuudesta. Kykenimme parantamaan vuoden 2022 tasolta, ja selkeästi tiedämme oikeansuuntaiset toimenpiteet vaikuttavalle turvallisuustyölle”, iloitsee Skanska Infra Oy:n toimitusjohtaja Pekka Ruuti.

”Työturvallisuutta ja -kulttuuria on kehitetty pitkäjänteisesti yhdessä tavoitteisiin sitoutuen. Työturvallisuuden korkein tasoluokitus on merkki onnistuneesta yhteistyöstä, jonka taustalla on suunnitelmallisuus ja välittämisen ilmapiiri”, kertoo aluejohtaja Petri Laukkanen Skanskasta.

Nolla tapaturmaa -foorumi, tuttavallisemmin Nollis, on Työterveyslaitoksen koordinoima yli 550 työpaikan verkosto, joka on jo yli 20 vuotta motivoinut työpaikkoja tavoittelemaan korkeaa työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin tasoa. Skanska on ollut mukana foorumissa vuodesta 2005. Foorumissa jaetaan tietoa, parhaita käytäntöjä, ideoita ja materiaalia työpaikkojen avuksi.