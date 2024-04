Parlamentti hyväksyi direktiivin alustatyöntekijöiden oikeuksista

Sääntöjä valeyrittäjyyden toteamiseen

Työntekijää ei jatkossa voi irtisanoa algoritmin päätöksellä

Tiettyjen arkaluontoisten tietojen käsittely työntekijöistä kielletään

Uusilla säännöillä, joista parlamentti ja neuvosto sopivat jo alustavasti helmikuussa, pyritään varmistamaan, että alustataloudessa työskentelevien asema määritellään oikein. Lisäksi sillä ns. valeyrittäjyyteen ja säännellään algoritmien käyttöä työpaikalla. Parlamentti hyväksyi direktiivin äänin 554 puolesta, 56 vastaan ja 24 tyhjää.

Työntekijä vai yrittäjä

Lain mukaan työtä välittävän digitaalisen alustan ja sen välityksellä työtä tekevän henkilön välinen sopimussuhde on oikeudellisesti oletettava työsuhteeksi, kun havaitaan valvontaa ja johtamista osoittavia tosiseikkoja jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön, työehtosopimusten mukaisesti ja unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö huomioon ottaen.

Direktiivi siis velvoittaa EU-maita tuomaan lainsäädäntöönsä kumottavissa olevan olettamuksen alustatalouden työntekijöiden työsuhteesta. Tällä pyritään korjaamaan digitaalisen alustan ja alustatyöntekijän välistä epäsuhtaa. Oletus voidaan kumota, mutta todistamisvelvollisuus on alustalla, eli sen on näytettävä toteen, että kyse ei ole työsuhteesta.

Sääntöjä algoritmien käyttöön

Direktiivillä säännellään myös ensimmäistä kertaa EU:ssa algoritmien käyttöä työpaikoilla. Alustatyöntekijää ei voi jatkossa irtisanoa algoritmin tai automaattisen päätöksentekojärjestelmän tekemän päätöksen perusteella. Sen sijaan alustojen on varmistettava, että ihmiset tekevät lopulliset tärkeät päätökset, jotka vaikuttavat suoraan alustatyöntekijöihin.

Avoimuus ja tietosuoja

Direktiivi sisältää myös uusia suojakeinoja alustatalouden työntekijöiden tietosuojan varmistamiseksi. Alustoja kielletään käsittelemästä tietyntyyppisiä henkilötietoja, mm. dataa ihmisen tunnetilasta, psykologisesta tilasta tai henkilökohtaisista uskomuksista.

Kommentti

Esittelijä Elisabetta Gualmini (S&D, Italia) sanoi: ”Tämän direktiivi myötä jopa 40 miljoonaa työntekijää Euroopassa pääsee reilujen työehtojen piiriin. Laki takaa ihmisarvoisen kohtelun ja varmistaa, että heidän oikeuksiaan suojellaan. Se myös puuttuu valeyrittäjyyteen, suojelee aitoja yrittäjiä, estää epäreilun kilpailun ja sisältää uraauurtavia sääntöjä algoritmisestä työnjohtamisesta. Tästä tulee globaali vertailuarvo. Olen ylpeä, sillä nyt voimme sanoa, että Eurooppa suojelee työntekijöitä, hyvinvointivaltiota ja taloutta.”

Seuraavaksi

Myös neuvoston on hyväksyttävä laki lopullisesti, ennen kuin se voi astua voimaan. Kun direktiivi on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä, jäsenmailla on kaksi vuotta aikaa saattaa sen sisältö osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Taustaa

Euroopan komission vuonna 2021 tekemässä analyysissä todettiin, että EU:ssa on yli 500 työtä välittävää digitaalista alustaa ja että ala työllistää yli 28 miljoonaa ihmistä. Määrän odotetaan nousevan 43 miljoonaan vuoteen 2025 mennessä. Saman analyysin mukaan noin 5,5 miljoonan työntekijän ammattiasema on saatettu määritellä virheellisesti.

Hyväksymällä lain parlamentti vastaa kansalaisten odotuksiin osallistavista työmarkkinoista ja digitaalisesta innovoinnista sosiaalisen ja kestävän talouden vahvistamiseksi, kuten Euroopan tulevaisuuskonferenssin päätelmien kohdissa 13, 13(5) ja 35(1) sekä (3) todetaan.

