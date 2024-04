Helmareiden Nora Heroum aloittaa naisten jalkapallon tutkimustyön HJK:ssa

Helmareiden ja italialaisseura Sampdorian pelaaja Nora Heroum tutkii osana UEFA Academyn opintojaan suomalaisten yritysten tahtoa ja kykyä tukea naisten pelaamaan jalkapallon kasvua. Heroum tekee opinnäytetyönsä HJK Naisten osakeyhtiössä. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää yritysten syitä solmia tai olla solmimatta yhteistyösopimuksia naisten jalkapallojoukkueiden kanssa. Heroumia kiinnostaa, miten toimintaa naisten huippujalkapallossa voidaan kehittää, jotta yrityksillä olisi enemmän kiinnostusta olla mukana naisten pelaaman jalkapallon kasvutarinassa.

– Minua kiinnostaa kaupallisuus naisten pelaaman jalkapallon kontekstissa. Opinnäytetyössäni haluan lähteä tutkimaan tätä aihetta erityisesti isompien yritysten kohdalla. Lisäksi haluan löytää HJK:n naisten edustusjoukkueelle uusia potentiaalisia yhteistyökumppaneita, Heroum kertoo.

Heroum opiskelee UEFA Academyssa opinto-ohjelmassa, joka on suunnattu sekä nykyisille että entisille ammattilaispelaajille. Koulutus kestää kaksi vuotta ja valmistaa uran jälkeiseen työhön jalkapallon parissa keskittyen erityisesti urheilujohtamisen tehtäviin. Heroumin mielestä jalkapalloammattilaisuus ja opiskelu on mahdollista yhdistää toimivaksi arjeksi.



– Ajoittain on tosin haastavaa lähteä viideksi päiväksi lähiopetusjaksoille pois seuraympäristöstä, mutta nämä on aina saatu hyvin sovittua edustamani seuran Sampdorian





Heroumin opinnäytetyö on otettu ilolla vastaan HJK:ssa.

– Nora on valinnut opinnäytetyöhönsä aiheen, joka on avainasemassa naisten pelaaman jalkapallon kasvussa. Eri puolilla maailmaa naisten pelaaman jalkapallon kasvuluvut ovat hurjia, sekä katsojaluvuissa, pelaajabudjeteissa että liikevaihdossa: meidän pitää Suomessakin hypätä tuohon vauhdilla etenevään junaan mukaan. Se hyppy pitää tehdä yhteistyössä paitsi katsojien, myös yritysten kanssa. Uskon, että naisten pelaaman jalkapallon potentiaalissa on paljon hyödynnettävää yrityksille, ja Noran opintoihin liittyvä tutkimus auttaa meitä ymmärtämään aihetta paremmin, kertoo HJK:n naisten edustusjoukkueen toimitusjohtaja Katariina Kurikka.

Kurikka iloitsee erityisesti siitä, että Heroum on rohkeasti tarttunut yhteen isoimmista ratkaistavista haasteista naisten pelaamassa jalkapallossa, eli siihen, miten myyntiä saataisiin lisää. Kurikan mukaan Heroum toimii myös loistavana esimerkkinä siinä, miten jo aktiivisen pelaajauran aikana on mahdollista valmistautua siihen, miten omaa kokemusta voisi hyödyntää lajin parissa peliuran jälkeenkin.

Heroumille HJK oli luonteva valinta opintoihin liittyen.



– Olen itse pelannut juniorivuosina Klubissa, ja mielestäni HJK on hyvä suunnannäyttäjä naisten jalkapallon saralla uuden yhtiön myötä. Olen erittäin iloinen, että HJK innostui ideastani ja lähti yhteistyössä toteuttamaan tutkimusta.