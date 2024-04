Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluissa vahvistetaan hyvinvointialueen omaa palvelutuotantoa ja ehkäistään asunnottomuutta

Aluehallitukselle esitetään, että Pirkanmaalla vähennetään ostopalveluiden käyttöä ja vahvistetaan omaa palvelutuotantoa kymmenellä uudella yksiköllä ympärivuorokautisessa asumispalvelussa ja yhteisöllisessä asumisessa ensisijaisesti vuokraamalla toimitiloja. Myös asumispäivystystä on tarkoitus lisätä yhdellä uudella yksiköllä Tampereella sijaitsevan Tastun asumispäivystyksen rinnalle.

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelujen kysyntä kasvaa eri syiden vuoksi myös Pirkanmaalla. Miesten ja naisten asunnottomuuden tilanne on kehittynyt Pirkanmaalla eri tahtiin.

- Koska naisten asunnottomuus ei ole Pirkanmaalla merkittävästi vähentynyt, suunnittelemme palveluverkkoon myös naisille kohdennettua asumisyksikköä, kertoo sosiaalityön johtaja Elina Anttila.

Pirkanmaalla on tällä hetkellä 84 asumisyksikköä 53:ssa eri kiinteistössä. Niistä hyvinvointialueen omia on vain neljä asumisyksikköä: Tampereella kaksi, Nokialla yksi ja Pälkäneellä yksi. Kaikkiaan Pirkanmaalla on ympärivuorokautiseen asumiseen 18 yksikköä, erityistä hoitoa vaativaan asumiseen yhdeksän yksikköä sekä yhteisölliseen asumiseen 22 yksikköä. Lisäksi palveluja ostetaan eri puolilta Suomea siten, että palveluverkossa on kaikkiaan 162 asuinyksikköä ja ne sijaitsevat 99:ssä eri kiinteistössä.

Hyvinvointialueen omasta päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen palveluverkosta on tarkoitus sulkea vain yksi asumisyksikkö. Nokian yksikkö ei sovellu nykyiseen käyttötarkoitukseensa ja se esitetään suljettavaksi vuosien 2024-2025 aikana.

Pitkäaikaisasunnottomuuden poistaminen on valtakunnallisena tavoitteena vuoteen 2027 mennessä. Lähtökohta on, että asukkaita tuetaan ensisijaisesti asumaan omassa kodissa. Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen kysynnän ennakoidaan kuitenkin kasvavan Pirkanmaalla tulevina vuosina. Huumeiden käyttö yleistyy väestötasolla, vaikka alkoholin käyttö vähenee. Erityisesti naisten ja nuorten pitkäaikaisasunnottomuus ei ole Pirkanmaalla vähentynyt. Asunnottomuuteen sekä päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen tarpeeseen vaikuttaa myös psykiatrisen hoidon saatavuus. Pirkanmaalla on aloittamassa yhteistyöryhmä, jossa psykiatria ja sosiaalipalvelut tekevät työtä yhdessä, jotta asiakkailla olisi tarkoituksenmukaiset palvelut.

Aluehallitus hyväksyi 9.10.2023 mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden asumisen kehittämistä koskevan selvityksen nyt tehdyn valmistelun pohjaksi. Asukkailla oli mahdollisuus antaa palautetta suunnitelmasta verkkosivuilla ja toimipisteissä sekä syksyn asukaskyselyssä. Asukaskyselyssä mielenterveys- ja päihdepalvelujen asumispalveluja koskevaan osioon vastasi 417 henkilöä. Vastaajat pitivät tärkeänä matalan kynnyksen palveluiden ja yhteisöllisen asumisen lisäämistä sekä palvelujen nopeampaa saatavuutta.

Aluehallituksessa 29.4. käsittelyn jälkeen palveluverkosta käydään myös päivitetyn hallintosäännön mukainen lähetekeskustelu aluevaltuustossa.

Katso aluehallituksen 29.4. esityslista verkossa