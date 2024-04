HUIPPUKITARISTIT AL DI MEOLA JA DEVON ALLMAN SEKÄ SAKSOFONISTIT JOSHUA REDMAN JA NUBYA GARCIA KONSERTOIVAT KESÄLLÄ KIRJURINLUODOSSA

Yhdysvaltalaiset kitaristit Al Di Meola ja Devon Allman ovat kesän Pori Jazzin uusia kiinnityksiä. Al Di Meola on jättänyt vahvan jäljen jazzin, rockin ja maailmanmusiikin fuusioon. Hänet tunnetaan myös yhteistyöstä John McLaughlinin ja Paco de Lucian kanssa. Tämä kolmesta huippukitaristista koostuva trio teki maailmankiertueita ja suosittuja levyjä, jotka toivat uuden kuulijakunnan erityisesti flamenco-jazzille. Ensimmäistä kertaa Pori Jazziin saapuvan mestarikitaristin kokoonpano esiintyy nimellä Al Di Meola: The Electric Years.

The Devon Allman Project kantaa kunnialla Southern rockin parhaita perinteitä yhdistelemällä tyylikkäästi eri musiikkigenrejä ja hallitsemalla Allman Brothersin perinteelle tunnusomaisen jammailun. Kitaristi Devon Allmanilla on vahva kiinnitys tähän musiikkiin jo perheensä kautta. Devonin isä oli muusikko ja laulaja/lauluntekijä Gregg Allman. Myös Devon Allmania kuullaan ensikertaa Porissa.

Kirjurinluodossa esiintyvät myös saksofonistit Joshua Redman ja Nubya Garcia yhtyeineen. Joshua Redman kuuluu jazzin tämän hetken arvostetuimpiin saksofonisteihin. Hänellä on omia albumeja jo 16, joista viimeisin on Blue Noten viime syksyn julkaisu Where Are We -levy yhteistyössä yhdysvaltalaisen laulaja Gabriella Cavassan kanssa. Tämän albumin materiaalia kuullaan heinäkuussa Porissa.

Saksofonisti Nubya Garcia on noussut nopeasti brittijazzin kärkijoukkoon. Hänen musiikilliset juurensa ovat kiinni jazzin perinteessä, mutta Nubya Garcian monikulttuurinen taustansa tuo musiikkiin omat mausteensa. Hänen konserttejaan on äänitetty muun muassa Royal Albert Hallissa Lontoossa.

Kirjurinluodossa kuullaan myös neljää erityyppistä pianistia. Brasilialaisen Amaro Freitasin musiikki on afrobrasilialaista jazzia, jossa voi kuulla elementtejä myös sambasta. Kuubalaistaustaisen Harold López-Nussan pianismi hyödyntää synnyinmaansa rikasta musiikkitraditiota. Samoin tekee armenialaistaustainen Tigran Hamasyan, joka yhdistää soitossaan amerikkalaisen jazztradition armenialaiseen kansanmusiikkiin. Englantilainen pianisti ja laulaja Fariana Palladinon musiikki on lähellä soulia ja legendaarisia Motown-tuotantoja.

Yhdysvaltalaisella soul/funk -musiikilla on vahva edustus Porissa. Los Angelesista tulee Scary Pockets -yhtye, joka tekee uusia funk-versioita vanhoista hiteistä. Funkahtavaa uusiokäsittelyä ovat saaneet muun muassa Policen, Beatlesin ja Guns N´ Rosesin kappaleet. Newyorkilaiset Adi Oasis ja INIKO yhdistävät r&b-musiikkia, modernia soulia ja funkia.

Englantilaisen saksofonisti ja laulaja Alabaster DePlumen musiikissa yhdistellään spirituaalista jazzia, brittiläistä folkia ja afrobeatia. Hän on myös beat-runoilija, joka kuuluu kappaleiden sanoituksissa ja konserttien juonnoissa.

FESTIVAALILAUANTAIN ARTISTINEUVOTTELUT JATKUVAT

Pori Jazzin festivaalilauantain päälavan artistien osalta neuvottelut ovat vielä työn alla.

”Uskon, että voimme kohta julkistaa myös Kirjurinluodon lauantaille lisää mielenkiintoisia nimiä. Maailmalla ja erityisesti Euroopassa on tulevana kesänä paljon festivaaleja ja vetovoimaisia artisteja on tarjolla huomattavasti vähemmän kuin aiempina kesinä. Tämä tietysti osaltaan myös nostaa palkkioita. Erityisesti Etelä- ja Keski-Euroopassa on kesällä paljon festivaaleja ja konsertteja, ja Porin sijainti sekä liikenneyhteydet ovat hieman haastavia artistien kiertuelogistiikkaan nähden”, sanoo Pori Jazzin toimitusjohtaja Sampsa Jolma.

Pori Jazz 2024 järjestetään 12.–20. heinäkuuta. Festivaalilla esiintyvät muun muassa Pet Shop Boys (18.7.) sekä Sophie Ellis-Brextor (18.7.) ja Jason Derulo (19.7.). Aiemmin ohjelmaan ilmoitettu kitaristi Kurt Rosenwinkel on joutunut perumaan tulonsa Poriin.

Tänään julkaistut artistit:

TORSTAI 18.7.

Al Di Meola: The Electric Years, The Devon Allman Project, Scary Pockets, Harold López-Nussa feat. Gregoire Maret

PERJANTAI 19.7.

Joshua Redman Group feat. Gabrielle Cavassa, INIKO, Amaro Freitas Trio, Alabaster DePlume

LAUANTAI 20.7.

Tigran Hamasyan, Nubya Garcia, Fabiana Palladino, Adi Oasis

